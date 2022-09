Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sonos tem sido objeto de muitos rumores de atraso, com uma série de produtos aparentemente em preparação. Os fones de ouvido Sonos têm sido especulados há anos, e um Sub Mini também tem feito as rondas, com um lançamento previsto para breve.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno dos fones de ouvido Sonos em nosso recurso separado, e também temos um que cobre tudo o que sabemos sobre o Sub Mini Sonos.

Aqui, porém, estamos olhando para o próximo porta-voz do Sonos. Isto é tudo o que temos ouvido até agora.

Optimo 2?

Sonos 5 (gênero 3)?

Os rumores em torno do próximo orador Sonos se referem a ele como Optimo 2. Diz-se que é um nome de código, sugerindo que poderia ser um nome interno e o alto-falante será de fato comercializado como algo diferente quando chegar.

Por exemplo, a barra de som Sonos Ray foi codinomeada Fury antes de seu nome oficial vazar algumas semanas antes de seu lançamento. Se Optimo é o nome de código e não o nome oficial, é provável que não saibamos o nome oficial por vários meses.

Isso, é claro, se ele não receber apenas o nome Sonos Cinco e uma etiqueta de terceira geração. No entanto, suspeitamos que isso seja improvável, dadas as rumores de diferenças de design. Normalmente as atualizações de geração são internas, então esperaríamos um nome diferente.

Os rumores também mencionaram os alto-falantes Optimal 1 e Optimal SL, acrescentando à idéia que o Optimo 2 - ou qualquer que seja o nome final - poderia fazer parte de uma nova gama de alto-falantes da empresa, como os alto-falantes do Sonos Play eram antes de o nome Play ser descartado em favor do Sonos Um e do Sonos Cinco.

Em algum momento de 2023?

£500/$500+

Não estamos esperando ver o próximo orador Sonos até algum momento em 2023 - provavelmente a primeira metade. A empresa se comprometeu com dois lançamentos de produtos um ano atrás e normalmente faz anúncios entre março e maio, seguidos por setembro de cada ano, mais ou menos algumas semanas.

Com a Sonos tendo lançado a barra de som Ray em maio de 2022, juntamente com as novas cores do Sonos Roam e Sonos Voice Control, e os rumores do Sub Mini a serem lançados antes do final de 2022, seria surpreendente ver um novo porta-voz este ano também.

Portanto, colocaríamos nosso dinheiro no início de 2023 - possivelmente em maio de 2023 ou antes - para o próximo locutor Sonos, mas por enquanto, estamos apenas adivinhando com base nos ciclos de lançamento anteriores.

O Sonos Optimo 2 é alegadamente posicionado como o "melhor orador que o Sonos já produziu" com base nos rumores sobre o assunto, portanto, quando se trata de preço, não espere barato.

Supondo que ele substitua o Sonos 5, ou se situe acima dele, o Sonos Optimo 2 provavelmente custará mais de £500 no Reino Unido e $500 nos EUA.

Concha com ângulo duplo

Cores preto-e-branco

Há muito sobre o design do alto-falante Sonos Optimo graças a um vazamento do The Verge, que publicou uma imagem de trabalho em andamento e ofereceu alguns detalhes sobre o que esperar.

O alto-falante Sonos Optimo aparentemente terá uma "concha funky, com dois ângulos". Quase parece um Sonos Cinco para trás com uma seção extra anexada, com base na imagem. A imagem também mostra onde estaria a etiqueta Sonos - que é onde ela se encontra nos Sonos Cinco - embora ela não mostre controles.

Esperávamos controles capacitivos de toque em algum lugar no topo, provavelmente na seção frontal da concha com dois ângulos, e esperávamos portas na parte de trás. Também esperaríamos ver opções de cores branco e preto, como é padrão para os produtos Sonos, com a única exceção do Sonos Roam e do Sonos One, o último dos quais veio em edição limitada de cores em um ponto.

Uma concha de policarbonato também é provável, pois este tem sido o principal material de escolha para a maioria das caixas acústicas mais recentes dos Sonos, incluindo o Raio Sonos, Beam 2 e as barras de som Arc, bem como os agora mais antigos Sonos Cinco. Também é esperado que o Sonos Optimo seja um alto-falante grande, parecido com o tamanho dos Sonos Cinco.

O que vale a pena ter em mente, no entanto, é que enquanto este projeto é legal e marcaria um grande afastamento dos atuais alto-falantes Sonos, os Sonos normalmente passam por vários protótipos de projeto antes de decidir sobre o projeto final. Portanto, é possível que o design do Optimo seja diferente do que é visto na imagem de renderização 3D criada por The Verge.

Duas vezes RAM de Sonos Five

Linha USB-C em

Áudio Dolby Atmos

Microfones embutidos

Como mencionado, há rumores de que o locutor do Sonos Optimo 2 será o melhor locutor da empresa até o momento. Essa é uma grande reivindicação a ser cumprida, dado que o Sonos 5 é excelente.

De acordo com The Verge, o alto-falante Optimo 2 terá "um arsenal de motoristas, incluindo vários que disparam em diferentes direções por baixo da concha entre a grelha do alto-falante dianteiro e a placa traseira". O relatório também afirma que um dos alto-falantes parece estar disparando para cima, permitindo o áudio Dolby Atmos.

No entanto, o que a arquitetura de som interna oferecerá ainda não foi visto por enquanto.

Também foi dito que o alto-falante Optimo 2 terá o dobro da RAM dos Sonos 5, e oito vezes mais memória flash do que qualquer outro alto-falante Sonos anterior, abrindo-a para muitas atualizações de software futuras. Diz-se que outros recursos de hardware possivelmente incluem uma linha USB-C na porta - o Sonos 5 oferece uma linha de entrada de 3,5 mm - e microfones embutidos também são relatados.

Trueplay, EQ Ajustável

Compatibilidade com mais de 100 serviços de streaming de música

Apple AirPlay 2

Sonos Voice Control, Google Assistant, Amazon Alexa

Bluetooth

O alto-falante Sonos Optimo, sem dúvida, oferecerá todas as características que esperamos dos dispositivos Sonos. Estes incluem sintonia Trueplay, a capacidade de ajustar as configurações de EQ, Apple AirPlay 2, compatibilidade com mais de 100 serviços de música e a capacidade de agrupar os alto-falantes Sonos sem problemas, ou usar cada alto-falante independentemente.

Como há rumores de que o alto-falante Optimo tem microfones embutidos e suporta o Controle de Voz Sonos com base nos rumores, também esperamos ver suporte para o Amazon Alexa e o Google Assistant. É possível que o alto-falante Optimo também ofereça sintonia Trueplay automática como o Sonos Roam, em vez de você ter que executá-lo manualmente, embora isso ainda não esteja claro.

Outras características mencionadas nos rumores não são apenas a reprodução de música via Wi-Fi, como o resto do portfólio dos Sonos, mas também o áudio Bluetooth. No momento, os únicos alto-falantes Sonos que oferecem reprodução de música via Bluetooth são as opções portáteis - Move e Roam - por isso esta seria uma característica bastante grande para a empresa introduzir em um alto-falante não portátil.

Você pode ler nossas dicas e truques Sonos para obter o mínimo em todos os outros recursos que esperaríamos ver aparecer no Sonos Optimo.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o falante do Sonos Optimo.

A Verge publicou um relatório exclusivo detalhando o que podemos esperar do próximo porta-voz da bandeira Sonos, codinome Optimo 2.

Escrito por Britta O'Boyle.