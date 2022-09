Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sonos normalmente anuncia um par de produtos a cada ano e apesar da empresa ter revelado a barra de som Ray no início de 2022, juntamente com as novas cores do alto-falante portátil Roam e do Roam SL, espera-se mais antes do fim do ano.

Há muito tempo correm rumores de que a empresa está trabalhando com fones de ouvido e, mais recentemente, tem havido especulações sobre um novo alto-falante maior nas obras, mas também se fala de um subwoofer Sonos menor e mais acessível, apelidado de Sonos Sub Mini.

Isto é tudo o que temos ouvido até agora sobre o Sonos Sub Mini.

Esperado antes do final de 2022

Com base em rumores, o Sonos Sub Mini deverá ser lançado antes do final de 2022, e geralmente a empresa anuncia novos produtos em setembro, em torno da feira de tecnologia IFA.

O Sub Mini passou pela FCC em junho, sugerindo que o lançamento estava iminente, mas então, em 10 de agosto de 2022, durante a chamada de lucros da empresa, o CEO Patrick Spence sugeriu que um produto tinha sido adiado.

Foi então confirmado pela porta-voz Erin Pategas que a Sonos havia "decidido empurrar um lançamento antecipado de produto do 4º trimestre '22 para o 1º trimestre '23".

Não foi confirmado qual produto era, embora se presumisse que fosse o Sonos Sub Mini. Por enquanto, não há nenhuma palavra oficial sobre quando poderemos ver o Sub Mini, embora ainda tenhamos esperança de que ele apareça antes do fim do ano.

Menor

Projeto cilíndrico

Furo em forma de piloto

Opções de cor em preto e branco, provavelmente

Tem havido vários rumores em torno do projeto do Sonos Sub Mini, dando-nos uma boa idéia do que esperar.

Os primeiros rumores incluíam o aparecimento do Sub Mini no aplicativo Sonos com a descrição de um "subwoofer menor, cilíndrico" quando comparado com o Sub maior, mais quadrado.

Um renderizador 3D baseado em uma imagem do produto real foi revelado por The Verge, mostrando o subwoofer cilíndrico com um recorte vertical alongado, em forma de pilha, no meio do dispositivo. Não vamos mentir, parece um pouco como o Sonos Move com um buraco no meio.

Esperamos que o Sonos Sub Mini seja oferecido em opções de cor branca e preta como outros dispositivos Sonos.

Hardware menos potente que o Sonos Sub

Sintonia Trueplay

Compensação automática

Não tem havido muitos rumores sobre as características ou especificações internas do Sonos Sub Mini, embora se espere que ele seja um pouco rebaixado para o Sonos Sub (3ª geração).

Presume-se que o Sub Mini terá um layout interno similar ao do Sub, mas com hardware mais compacto, menos potente.

O atual Sonos Sub oferece amplificadores digitais de Classe-D, portas acústicas duplas e resposta de freqüência até 25Hz. Há uma CPU Quad-core de 1,4GHz na placa, 4GB de memória e uma porta ethernet.

Em termos de características, há a sintonia TruePlay disponível - que esperamos no Sub Mini também - e as configurações de áudio se igualam automaticamente para equilibrar o Sub e o(s) alto-falante(s) Sonos emparelhado(s) ou componente, o que também esperamos do Sub Mini.

Menos de £500/$500

Por enquanto, não há rumores sobre o preço do Sonos Sub Mini, embora se espere que seja mais barato do que o atual Sonos Sub, que é de $749 nos EUA e £749 no Reino Unido.

A barra Sonos Ray mais barata custa $279 nos EUA e £279 no Reino Unido, em comparação com a Sonos Beam, que custa $449/£449, e a Sonos Arc, que custa $899/£899.

Pode ser que o Sonos Sub Mini, portanto, também chegue abaixo da marca de $300/£300, mas, por enquanto, não sabemos. No entanto, definitivamente esperaríamos menos de $500/£500.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Sonos Sub Mini.

A Sonos anunciou seus ganhos do terceiro trimestre em 10 de agosto de 2022 e, ao mesmo tempo, confirmou que empurrou para trás o lançamento de um produto, que se pensa ser o Sub Mini.

Janko Roettgers, da Redditors and Protocol, viu o arquivo do Sonos Sub Mini na FCC ao vivo e mostra muito claramente que ele terá um design cilíndrico.

O Verge disse que o Sonos está se aproximando do lançamento de um "subwoofer menor e menos caro" que pode ser acoplado sem fio ao Raio Sonos, bem como ao Raio Sonos e ao Arco Sonos.

O site também publicou uma "prévia do design geral do Sub Mini", observando que se tratava de um renderizador 3D baseado em uma imagem do produto atual que está por vir.

Um Redditor notou a menção de um "Sub Mini" no aplicativo móvel Sonos, levando à crença de que a Sonos poderia anunciar um subwoofer em miniatura.

Os Sonos até descreveram o Sub Mini como um "subwoofer menor, cilíndrico" quando comparado com o Sub maior, mais quadrado.

Escrito por Britta O'Boyle.