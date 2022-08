Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Diz-se que a Sonos está planejando um alto-falante que possa transmitir áudio em "quase todas as direções" de uma só vez.

O Optimo 2, como é supostamente codinomeado, é uma solução de um único alto-falante projetada para substituir os Sonos 5. Diz-se que ele contém uma grande variedade de drivers, incluindo alguns que disparam em diferentes direções, e tem grelhas dianteiras e traseiras.

As informações sobre o novo dispositivo Sonos foram descobertas por The Verge, que afirma ter visto imagens de trabalho em andamento. Ele revela que o design se assemelha a uma concha de ângulo duplo que se afunila no meio.

O alto-falante também terá o dobro de RAM que os Sonos Cinco e oito vezes mais memória flash do que os dispositivos Sonos anteriores, afirma ele.

O Sonos Optimo 2 também suportará Bluetooth, é afirmado, mais o Controle de Voz Sonos.

O suporte aDolby Atmos também é possível, com os múltiplos drivers usados para disparar áudio multicanal em todas as direções relacionadas. Isso poderia ser para música, de músicas como Amazon e Apple Music, mais trilhas sonoras de cinema se conectadas a um sistema AV (embora isso não pareça ser um substituto para Arc ou Beam).

O Verge também afirma que também há planos para outros alto-falantes Optimo, como um Optimo 1 e 1 SL. No entanto, não há planos para microfones embutidos nesses produtos.

Não há indicações sobre quando o Sonos poderá lançar seu(s) novo(s) alto-falante(s). Nós o manteremos atualizado à medida que soubermos mais.

Escrito por Rik Henderson.