Sonos Sub Mini parece ter sido adiado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sonos anunciou seus ganhos do terceiro trimestre em 10 de agosto de 2022 e, ao mesmo tempo, confirmou que empurrou para trás o lançamento de um produto, que se pensa ser o Sub Mini.

O Sub Mini apareceu na FCC em junho de 2022 e tipicamente, baseado no ciclo normal de lançamento da Sonos, isto significaria um lançamento muito em breve. A Sonos tem frequentemente lançado novos produtos por volta da época da feira IFA, que acontece no início de setembro, portanto, é quando nós esperaríamos originalmente que ele aparecesse.

Ao invés disso, parece que poderíamos esperar mais alguns meses, embora ainda possa ser antes do final de 2022.

Patrick Spence, CEO da Sonos, disse na chamada de lucros: "Nós sempre consideramos o tipo de produto que é, e o momento".

Ele acrescentou: "Continuamos comprometidos com dois lançamentos de novos produtos a cada ano".

Embora a empresa não tenha confirmado qual produto estava empurrando para trás, a porta-voz Erin Pategas confirmou ao The Verge: "Posso confirmar que decidimos empurrar um lançamento antecipado de produto do 4º trimestre '22 para o 1º trimestre '23".

Isso sugere que o produto em questão chegaria entre outubro e dezembro. Um Sonos Sub mais barato seria definitivamente bem recebido por muitos, dado que o atual Sonos Sub é uma adição muito cara, por £749/$749. No entanto, nada está confirmado ainda.

Escrito por Britta O'Boyle.