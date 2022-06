Como configurar e usar o Controle por Voz Sonos em seus alto-falantes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sonos anunciou seu próprio assistente de voz em maio de 2022 chamado Sonos Voice Control. O assistente de voz é projetado para oferecer aos usuários outra maneira fácil de controlar seus alto-falantes Sonos, ao invés de apenas o aplicativo Sonos e também oferece funções específicas.

Enquanto o assistente de Controle de Voz Sonos não será capaz de desligar suas luzes inteligentes ou aumentar seu termostato inteligente, ele será capaz de fazer coisas como agrupar seus alto-falantes Sonos juntos.

Você pode ler tudo o que precisa saber sobre o Controle por Voz Sonos em nosso recurso separado, incluindo onde ele está disponível, em que alto-falantes ele funciona e alguns exemplos do que você pode pedir, mas aqui estamos nos concentrando em como configurar o Controle por Voz Sonos e como você o usa em seus alto-falantes Sonos.

A instalação do Controle por Voz Sonos é super fácil. Siga os passos abaixo para configurar o Controle de Voz Sonos em seus alto-falantes Sonos compatíveis. Você precisará ter pelo menos um alto-falante com microfone embutido, como o Sonos One ou o Sonos Roam.

Vale notar também que o Controle de Voz Sonos só está disponível oficialmente nos EUA no momento, embora as contas do Reino Unido ainda devam ter acesso - pode não ser impecável, pois atualmente está focado no inglês americano.

Abra o aplicativo Sonos Toque na guia Configurações Toque em Adicionar um Assistente de Voz no topo Alternativamente, toque em 'Serviços e Voz' e selecione 'Adicionar um Assistente de Voz'. Escolha o Controle por Voz Sonos entre as opções Toque em 'Começar'. Aceite o termo de uso e toque em continuar Escolha o alto-falante ao qual você deseja adicionar o Controle por Voz Sonos Atualize seu orador, se necessário Toque em 'Continuar'. Experimente, ou pule Toque em "Concluído" ou toque em "Adicionar a outra sala" para adicionar a mais alto-falantes Sonos compatíveis

O Sonos Voice Control processa tudo localmente no próprio alto-falante, portanto, a privacidade é primordial.

Uma vez que você tenha adicionado o controle de voz Sonos a seus falantes inteligentes Sonos, tudo o que você precisa fazer é dizer "Hey Sonos", seguido de seu pedido. O alto-falante fará um barulho para reconhecer que o ouviu. Você também pode acompanhar pedidos similares rapidamente depois, sem ter que dizer "Hey Sonos" novamente.

Vale lembrar também que o Controle de Voz Sonos pode controlar outros alto-falantes em seu sistema Sonos através de um alto-falante inteligente. Por exemplo, você poderia pedir ao Sonos Voice Control em seu Sonos One na cozinha para tocar George Ezra em seu Sonos Five em sua sala de estar. Tenha em mente que enquanto você pode usar o Controle de Voz Sonos ao lado do Amazon Alexa, você não pode usá-lo ao lado do Google Assistant.

Aqui estão algumas coisas que você pode fazer com o Controle de Voz Sonos:

Ei Sonos, o que está tocando?

Ei Sonos, volume para cima

Ei Sonos, o volume está baixo

Ei Sonos, volume no quarto

Hey Sonos, sala de estar e quarto de grupo

Hey Sonos, ligue o Speech Enhancement na sala de TV

Ei Sonos, qual é o nível da minha bateria?

Hey Sonos, toque a Hora do Coquetel em Movimento

Ei Sonos, toque algo que eu gosto

Hey Sonos, toque o rádio Apple Music 1

Hey Sonos, pular

Ei Sonos, mais alto...mais alto

Ei Sonos, rápido em frente

Ei Sonos, toque um pouco mais quieto

Ei Sonos, jogue aqui ao invés

Hey Sonos, ligue a TV

Hey Sonos, volume acima somente no quarto

Ei Sonos, toque Ed Sheeran muito discretamente

Ei Sonos, pare de brincar na cozinha e comece a brincar na sala de estar.

Ei Sonos, o que você pode fazer?

Escrito por Britta O'Boyle.