(Pocket-lint) - O próximo subwoofer Sonos Sub Mini passou pela Comissão Federal de Comunicação dos EUA. Dado o extenso vazamento do dispositivo, junto com esta recente evidência, é justo dizer que o Sonos pode estar se preparando para lançar o dispositivo em breve, embora isso ainda não tenha sido confirmado.

Como observado por Redditors e Janko Roettgers do Protocolo, o arquivo do subwoofer da FCC está agora ao vivo e mostra muito claramente que o Sub Mini terá um design cilíndrico. Isto se alinha com os renderizadores 3D previamente vazados do projeto geral do Sub Mini. O Sub Mini é um pequeno subwoofer com um recorte vertical alongado e em forma de pilha no meio do dispositivo (o Sub normal tem um recorte retangular). Presume-se que o Sub Mini terá um layout interno semelhante ao do Sub, mas com hardware mais compacto, menos potente.

Detalhes sobre a data de lançamento do novo subwoofer e o preço ainda não são conhecidos.

Tenha em mente que a Sonos anunciou recentemente uma barra de som acessível: o Sonos Ray de 279 dólares. Mas o que a empresa de áudio ainda tem a anunciar é um subwoofer barato. O único subwoofer que a Sonos vende atualmente é o Subwoofer de $749. Mas, de acordo com relatórios, a Sonos está desenvolvendo uma barra de som barata, e este novo arquivo da FCC parece corroborar estes vazamentos.

A Sonos realizou vários lançamentos de hardware este ano - para a segunda geração Sonos Beam, Roam SL, Ray, novas cores de Roam, e Sonos Voice Control.

Talvez o Sub Mini seja o próximo? Se e quando ele for lançado, o Sub Mini deverá ser emparelhado sem fio com o Sonos Ray, Beam, e Arc.

Escrito por Maggie Tillman.