(Pocket-lint) - Leon é um fabricante de sistemas de áudio com design e seus mais recentes produtos garantem que seus alto-falantes possam ser escondidos com estilo.

Os SoundTiles da Ente são parecidos com a arte da tela que fica pendurada em sua parede, mas escondidos atrás da arte está um par de alto-falantes estéreo projetados para trabalhar com um Sonos Amp.

Leon permite que você selecione entre centenas de opções de arte de alta qualidade, forneça sua própria arte ou escolha uma de suas colaborações de edição limitada.

A mais recente colaboração traz obras de arte do artista coreano de Detroit Mike Han, que cria peças abstratas inspiradas na arte de rua e se descreve como um "vândalo moderno".

A obra de arte é impressa em uma grade fina feita de metal perfurado, e a menos que você se aproxime, parece uma peça de arte regular em sua parede.

Leon diz que seus alto-falantes proporcionam uma qualidade de som brilhante e monitor de estúdio, graças a seus woofers de referência de 5 polegadas e tweeters de referência de 28mm.

O Ente SoundTiles pode ser adquirido com o Sonos Amp incluído, ou você pode optar por adicionar o seu próprio.

A marca também lançou um produto chamado Tonecase Fit, projetado para integrar e ocultar sua barra sonora Sonos.

O sistema oferece uma grelha personalizada que irá combinar com a largura de sua TV e fornecer a aparência de uma única unidade de arrumação.

Se você gostar da idéia de esconder seu equipamento Sonos atrás de algumas obras de arte e tecidos com estilo, estes produtos podem ser vistos no website de Leon. Mas você terá que estar pronto para descartar, já que os SoundTiles começam a dar água nos olhos a partir de US$ 2.500.

Escrito por Luke Baker.