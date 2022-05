Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Sub Mini vazou novamente.

A Sonos anunciou recentemente uma barra de som acessível, o Sonos Ray de 279 dólares. Mas o que a empresa de áudio não anunciou com ele é um subwoofer barato. O único subwoofer que a Sonos vende atualmente é o Sub 749 dólares. No entanto, de acordo com um novo relatório, embora a Sonos não tenha revelado um subwoofer barato ao lado de sua barra de som barata, ela de fato tem um subwoofer ainda em funcionamento.

O Verge disse que a Sonos está se aproximando do lançamento de um "subwoofer menor e menos caro" que pode ser acoplado sem fio com o Sonos Ray, assim como o Sonos Beam e o Arc. Há meses que se fala de tal dispositivo - desde que os detalhes dele surgiram no aplicativo móvel da Sonos. Na época, foi revelado ser chamado de Sub Mini, e The Verge está agora corroborando esse pedaço de informação.

O site de notícias também apresenta uma "prévia do design geral do Sub Mini", observando que é um renderizador 3D baseado em uma imagem do produto atual que está por vir.

O Sub Mini é um pequeno subwoofer cilíndrico com um recorte vertical alongado em forma de pilha no meio do dispositivo (o Sub normal tem um recorte retangular). Presume-se que o Sub Mini terá um layout interno semelhante ao do Sub, mas com hardware mais compacto, menos potente. Não foram reveladas especificidades sobre os componentes em si ou sobre as especificações do dispositivo, tamanho, data de lançamento e preço. Portanto, a principal conclusão aqui é que a Sonos está trabalhando em um subwoofer mais barato para o Raio, chamado Sub Mini, e o projeto do mesmo vazou.

Tenha em mente que a Sonos teve cinco lançamentos este ano - a segunda geração Sonos Beam (lançada no outono passado), Sonos Roam SL, Sonos Ray, novas cores de Roam, e Sonos Voice Control.

Escrito por Maggie Tillman.