(Pocket-lint) - A Sonos anunciou seu próprio assistente de voz para seus alto-falantes em maio de 2022, chamado Sonos Voice Control. Ele não foi projetado para competir com os usuários do Google Assistant ou do Amazon Alexa, mas em vez disso dá aos usuários do Sonos outra opção para controlar seus alto-falantes que se concentra na privacidade.

Isto é tudo que você precisa saber sobre o Controle de Voz Sonos, incluindo como ele funciona, o que você pode fazer, em quais alto-falantes ele está disponível e como você pode obtê-lo.

O Sonos Voice Control é um assistente de voz desenvolvido pela Sonos que funciona localmente nos alto-falantes Sonos. Ele é projetado para permitir aos usuários controlar seus alto-falantes Sonos usando o que a empresa considera ser a maneira mais natural - a voz.

O assistente de Controle de Voz Sonos não espera competir com pessoas como Amazon Alexa ou Google Assistant, então não se trata de descobrir o tempo para o dia ou desligar suas luzes inteligentes. Em vez disso, o assistente de Controle de Voz Sonos está focado puramente em oferecer um controle fácil e sem as mãos de seus alto-falantes Sonos.

O ator Giancarlo Esposito é a voz do Controle de Voz Sonos.

O assistente de Controle de Voz Sonos trabalha localmente, como mencionamos acima. Isso significa que todos os processos acontecem no próprio falante, sem transcrições enviadas para a nuvem. Isto assegura privacidade - mas também significa que o assistente de Controle de Voz Sonos trabalhará nos alto-falantes Sonos Roam e Sonos Move, mesmo quando eles estão no modo Bluetooth.

Para usar o Controle de Voz Sonos, você precisará dizer as palavras de despertar "Hey Sonos", seguidas de seu pedido. O Sonos projetou o assistente de voz para que você possa fazer perguntas de acompanhamento depois, sem ter que usar as palavras de despertar novamente, um pouco como funciona o Conversação Continuada nos dispositivos do Google Assistant.

Por exemplo, você pode dizer "Hey Sonos, jogue Cocktail hour on the Move". Se você tiver dois alto-falantes Move em salas diferentes, o Sonos Voice Control poderá então dizer "Quarto ou Sala de Estar". Você poderá então responder diretamente com o quarto que quiser, por exemplo "Quarto". O Controle de Voz Sonos diria então "Brincando no quarto". Você poderia então dizer "Aumente o volume" e o Controle de Voz Sonos responderia com "Aumentar o volume no quarto".

Não deveria importar como você formula seus pedidos, pois o Sonos disse que o Controle por Voz foi projetado para entender a linguagem cotidiana.

Há muito que você pode fazer com o assistente do Controle de Voz Sonos, mas tudo isso tem a ver com seus alto-falantes e reprodução de música. Como mencionamos, o assistente de Controle de Voz Sonos não se trata de trabalhar com seus dispositivos inteligentes, nem de lhe dizer como é seu deslocamento diário.

Você pode fazer coisas como salvar e gostar de suas músicas favoritas para sua biblioteca de música pessoal, bem como tocar música, alto-falantes de grupo e mover a música em sua casa.

Aqui estão alguns exemplos dos tipos de coisas que você pode fazer com o Controle por Voz Sonos:

Ei Sonos, o que está tocando?

Ei Sonos, volume para cima

Ei Sonos, o volume está baixo

Ei Sonos, volume no quarto

Hey Sonos, sala de estar e quarto de grupo

Hey Sonos, ligue o Speech Enhancement na sala de TV

Ei Sonos, qual é o nível da minha bateria?

Hey Sonos, toque a Hora do Coquetel em Movimento

Ei Sonos, toque algo que eu gosto

Hey Sonos, toque o rádio Apple Music 1

Hey Sonos, pular

Ei Sonos, mais alto...mais alto

Ei Sonos, rápido em frente

Ei Sonos, toque um pouco mais quieto

Ei Sonos, jogue aqui ao invés

Hey Sonos, ligue a TV

Hey Sonos, volume acima somente no quarto

Ei Sonos, toque Ed Sheeran muito discretamente

Ei Sonos, pare de brincar na cozinha e comece a brincar na sala de estar.

Ei Sonos, o que você pode fazer?

O Controle de Voz Sonos funcionará em qualquer alto-falante Sonos que tenha um microfone embutido. Isso significa que ele estará disponível em todos os alto-falantes Sonos que possuem Amazon Alexa e Google Assistant embutidos.

Você pode ver a lista de alto-falantes Sonos que inclui abaixo, embora também valha a pena notar que se você tiver algum dos alto-falantes abaixo, assim como outros alto-falantes Sonos que não têm um microfone, você pode usar o alto-falante compatível para controlar outros alto-falantes usando sua voz.

O Controle de Voz Sonos está disponível nestes alto-falantes:

Sonos Um

Sonos Roam

Sonos Move

Sonos Beam (Gen 1)

Sonos Beam (Gen 2)

Arco Sonos

No lançamento, o Sonos Voice Control trabalhará com Apple Music, Amazon Music, Deezer, Pandora e Sonos Radio.

Atualmente não é compatível com o Spotify ou com o YouTube Music.

O Controle de Voz Sonos pode ser usado junto com o Amazon Alexa. Isso significa que você poderá usar o assistente de Controle de Voz Sonos para controlar seus alto-falantes Sonos, e o Alexa para controlar seu smartphone ou adicionar à sua lista de compras, por exemplo.

Não é possível usar o Assistente Google junto com o Controle por Voz Sonos, então você precisará escolher entre eles.

O Controle de Voz Sonos estará disponível nos EUA primeiro, a partir de 1 de junho de 2022. O Sonos disse que ele chegará à França mais tarde em 2022.

Por enquanto, não há notícias sobre uma data de lançamento para usuários do Reino Unido ou de outros países europeus.

Quando o Sonos Voice Control chegar ao seu país, será uma atualização de software por via aérea.

Para verificar qualquer atualização de software, abra o aplicativo Sonos > Toque em Configurações no canto inferior direito > Toque em Sistema e role para baixo > Toque em Atualizações de Sistema > Escolha Verificar Atualizações.

Uma vez atualizado, se o Controle por Voz Sonos estiver disponível em seu país, você precisará adicioná-lo ao seu sistema Sonos. Isto deve aparecer na parte superior da guia Configurações. Se não, então abra a guia Configurações no aplicativo Sonos e toque em "Serviços e Voz" e depois em "Adicionar um Assistente de Voz".

Escrito por Britta O'Boyle.