Sonos Roam lança em três novas e belas cores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos não apenas anunciou uma nova barra de som orçamentária chamada Sonos Ray e um assistente de controle de voz dedicado, mas também abrilhantou a paleta de cores do Sonos Roam.

O excelente alto-falante portátil Bluetooth foi anunciado em três novas linhas de cores que incluem Olive (verde), Sunset (laranja) e Wave (azul), que se encontram ao lado das ofertas originais em Preto e Branco.

Nada mudou internamente para as novas cores, de modo que você ainda obtém as mesmas características e arquitetura acústica do alto-falante Roam original que foi anunciado em 2021, mas o exterior é apenas um pouco mais excitante.

No entanto, o Sonos Roam é um alto-falante portátil brilhante, oferecendo capacidades de som surpreendentes a partir de seu pequeno tamanho. Há muitas características a bordo, com o Roam agindo como um alto-falante Sonos tradicional quando conectado a Wi-Fi e um alto-falante Bluetooth tradicional quando fora e fora.

Há sintonia Trueplay automática a bordo e o Sonos Roam também tem um recurso chamado Sound Swap que permite aos usuários transferir a música que estão tocando no Roam para o alto-falante Sonos mais próximo quando voltam a entrar em sua casa, pressionando e segurando o botão play/pause.

Roam também alternará automaticamente entre Bluetooth e Wi-Fi e, quando em Wi-Fi, tem incorporado o Google Assistant e o Amazon Alexa. Também será compatível com o Controle por Voz Sonos, pois tem microfones a bordo.

As novas cores Sonos Roam estarão disponíveis a partir de 11 de maio nos EUA, Reino Unido e Europa, e a partir de 12 de maio no México e Colômbia. Austrália, Nova Zelândia e Japão se seguirão. As novas cores custarão o mesmo que as opções em Preto e Branco a £179 no Reino Unido, $179 nos EUA e EUR199 na Europa.

Vale notar que as novas cores só estarão disponíveis para o Sonos Roam e não para o Sonos Roam SL, que é o modelo sem microfones anunciado anteriormente em 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.