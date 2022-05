Ei Sonos, esqueça o Google e Alexa e aumente o volume

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos anunciou o Sonos Voice Control - um assistente dedicado que oferecerá aos usuários mais controle de seus alto-falantes Sonos usando sua voz do que o Google Assistant ou o Amazon Alexa.

O assistente de voz Sonos estará disponível em todos os alto-falantes Sonos que possuem um microfone, que inclui o Sonos One, Sonos Roam, Sonos Move, Sonos Beam (Gen 1 e Gen 2) e o Sonos Arc. Você também poderá usar um desses alto-falantes para controlar outros alto-falantes Sonos.

Respondendo às palavras de despertar "Hey Sonos", o Controle de Voz Sonos permitirá aos usuários usar sua voz para exercitar uma série de recursos, desde o controle básico de volume e controle de reprodução de música, até recursos mais específicos como ligar o Speech Enhancement em sua barra de som Sonos, ou agrupar os alto-falantes Sonos.

Ao contrário do Amazon Alexa e do Google Assistant, o assistente de Controle de Voz Sonos trabalha localmente no próprio alto-falante e o Sonos disse que nenhuma transcrição é enviada para a nuvem para que as conversas permaneçam privadas. Isso também significa que o assistente de Controle de Voz Sonos pode ser usado no Sonos Roam e no Sonos Move para controlar os alto-falantes mesmo quando eles estão no modo Bluetooth, pois não é necessária uma conexão com a Internet.

Você não poderá usar o assistente de Controle de Voz Sonos para controlar dispositivos inteligentes, como pode fazer com o Google Assistant e o Amazon Alexa e não poderá começar a adicionar a uma lista de compras ou descobrir como está o tempo - não foi projetado para competir com o Alexa ou o Assistente. O Assistente de Controle de Voz Sonos também só funcionará ao lado do Amazon Alexa. Você não poderá tê-lo trabalhando ao lado do Assistente do Google.

O assistente de Controle de Voz Sonos será lançado nos EUA em 1º de junho, seguido pela França mais tarde em 2022. Ele é expressado por Giancarlo Esposito. Uma data de lançamento para o Reino Unido ainda não foi revelada. Quando estiver disponível, será uma atualização do software por via aérea e você terá que adicioná-lo a seus alto-falantes compatíveis para começar a usá-lo.

Escrito por Britta O'Boyle.