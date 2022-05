Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos ampliou seu portfólio com o lançamento de uma terceira barra de som. A Sonos Ray será a barra de som mais barata da oferta da empresa, sentada abaixo da Sonos Beam Gen 2 e do Sonos Arc topo de gama.

Assumindo uma abordagem de projeto semelhante ao Sonos Beam Gen 2, mas com algumas diferenças importantes, o Sonos Ray é uma barra de som compacta que apresenta uma traseira inclinada e uma grade de alto-falantes somente na frente, permitindo que seja colocada dentro de uma unidade de TV, por exemplo.

Existem quatro amplificadores digitais Classe-D que compõem a arquitetura acústica da barra de som, juntamente com dois midwoofers de alcance completo, dois tweeters e guias de onda dividida para projetar o som com um direcionando para frente e outro para fora. Há também um sistema de reflexo de graves para ajudar nas freqüências baixas.

A conexão é via óptica em vez de HDMI, e não há assistentes inteligentes a bordo do Sonos Ray ou Dolby Atmos, como o Beam 2 e o Arc. Você encontrará controles de toque na parte superior do Raio como o Sonos Beam Gen 2 e o Sonos Arc, e você ainda pode controlar o Sonos Arc com sua voz através de outro alto-falante inteligente.

Muitas das características que você esperaria de um alto-falante Sonos também estão a bordo do Ray, incluindo a compatibilidade com mais de 100 serviços de transmissão de música e Trueplay para sintonia - o que será importante se você colocar o Ray em um suporte de TV em vez de em cima.

Há também recursos como o Speech Enhancement e o Night Sound, ambos presentes no Beam 2 e no Arc. Naturalmente, o Raio Sonos funciona com quaisquer outros alto-falantes Sonos que você tenha e pode ser usado como um alto-falante Sonos tradicional quando não melhorar o áudio de sua TV.

O Sonos Ray virá em opções de cores preto e branco e custará £279 no Reino Unido, $279 nos EUA e EUR299 na Europa. Ele estará disponível a partir de 7 de junho.

Escrito por Britta O'Boyle.