Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores mais recentes sobre a Sonos sugerem que a empresa de áudio premium está prestes a anunciar uma barra de som"Ray" mais acessível, assim como seu próprio assistente de voz. Agora, um novo vazamento sugere que novas cores do alto-falante Sonos Roam também estão a caminho.

O Roam, que atualmente está disponível apenas nas cores preto ou branco, pode receber novas cores verde, azul e laranja. Um tópico recentemente notado pela Reddit revelou que os assinantes da lista de distribuição da Sonos receberam um e-mail com uma contagem regressiva para 11 de maio, e apontou as pessoas para um endereço web contendo "roamcolors".

O e-mail também tinha uma imagem com o nome de arquivo "Roam_Colors_Launch.png". Somando tudo isso, a Sonos certamente parece estar pronta para lançar a Roam em novas cores. Na verdade, as novas cores já vazaram online, graças ao varejista chileno MusicWorld. Todas as três opções entraram no ar no site, mas não estão mais em alta.

Os nomes oficiais das cores ainda não são conhecidos. Cada uma terá provavelmente o mesmo preço que a Sonos Roam existente, que custa $179 / £179 / AU$299.

Melhores ofertas do Primeiro Dia da Amazônia dos EUA em 2021: Selecione as ofertas ainda ao vivo Por Maggie Tillman · 10 Maio 2022

O Pocket-lint o manterá informado se e quando as novas cores forem lançadas - incluindo quaisquer detalhes sobre seus preços e disponibilidade regional.

Escrito por Maggie Tillman.