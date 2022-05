Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos já tem duas barras de som em seu portfólio, incluindo o Sonos Arc topo de gama e o Sonos Beam mais barato, mas ainda muito capaz. Há rumores, no entanto, de um novo orçamento, a barra sonora Sonos Beam, que aparentemente ficará abaixo da Sonos Beam.

Referido nos vazamentos como Sonos Ray, aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre a barra de som mais barata dos Sonos.

7 de junho de 2022

Em torno de £250/$250

O Sonos Ray será lançado em 7 de junho de 2022 e, embora ainda não tenha havido qualquer confirmação da própria empresa, isto se ligaria à estratégia habitual da empresa.

Até agora, em 2022, a empresa anunciou o Sonos Roam SL - que é um Sonos Roam sem microfones - por isso ainda são esperados mais alguns produtos importantes, incluindo os fones de ouvido Sonos de longa duração.

Junto com a data de lançamento dos rumores, temos também um preço rumoroso. Afirma-se que o Sonos Ray custará cerca de $250 nos EUA, que seria cerca de £200 - embora seja mais provável que seja cerca de £250 também, já que a Sonos geralmente preza os mesmos preços de seus produtos nos EUA e no Reino Unido. Em comparação, o Sonos Beam (Gen 2) custa £449/$449 e o Sonos Arc custa £899/$899, portanto o Raio seria um pouco mais barato do que as ofertas atuais.

Cores branco e preto

Atrás angulosos

Controles capacitivos

Grelha do alto-falante somente na frente

O design é uma área que conhecemos bastante para o Sonos Ray graças a uma infinidade de imagens vazadas. As imagens de marketing da barra de som apareceram primeiro acidentalmente no varejista Ktronix antes de serem removidas, embora imagens de maior resolução também tenham aparecido mais tarde no Twitter.

As imagens mostram um design que segue os passos de outros alto-falantes Sonos, especialmente no caso do Beam Gen 2. Parece que o Raio parecerá muito parecido com o Beam, mas será inclinado para trás e terá apenas uma grade de alto-falantes na frente. O Beam Gen 2 tem uma grelha de alto-falantes que se enrola na parte de trás da barra de som, sugerindo que a matriz de alto-falantes dentro será diferente no Raio.

Um logotipo Sonos parece que será centralizado na frente da grade de alto-falantes como Arco e Feixe, e o Raio também parece que terá pés pequenos por baixo, como o Sonos Arc oferece. As opções de cores parecem ser Preto e Branco, o que é padrão para os dispositivos Sonos.

Em termos de controles, o Raio Sonos parece que terá controles semelhantes aos do Sonos Beam Gen 2, que são capacitadores. As imagens mostram um botão play/pause e um botão de cada lado, o que provavelmente permitirá controles de volume e a capacidade de pular a faixa e voltar à faixa anterior quando você deslizar, como oferecido no Beam Gen 2 e Arc. Não parece haver um botão de microfone.

As imagens também mostram a parte traseira do Ray, onde um botão de emparelhamento está presente, juntamente com uma porta ethernet, porta de alimentação e porta óptica. Há também orifícios de montagem na parte traseira e foi reivindicado que o Raio pode ser montado horizontal ou verticalmente.

Dois tweeters

Dois woofers

Óptica

Não há uma quantidade enorme de informações sobre a composição acústica do Raio Sonos atualmente, além do fato de que se diz ter um par de tweeters e um par de woofers.

Sabemos pelas imagens que o HDMI ou HDMI eARC não parece ser suportado, com a óptica aparentemente a única opção de conexão. A Barra de Reprodução Sonos mais antiga usava apenas óptica e, embora não seja a conexão mais desejada hoje em dia, ela permite uma compatibilidade mais ampla com televisores mais antigos.

Como mencionado anteriormente, há um botão de emparelhamento, que é como você vai conectar o Raio Sonos ao seu sistema Sonos, e há uma porta ethernet também, embora você deva ser capaz de usar o Raio sem fio, pois o Sonos cria uma rede mesh entre os alto-falantes.

Nós esperaríamos que o Sonos Ray soasse bem, como todos os alto-falantes Sonos, mas por enquanto, esta é a única área em que estamos esperando que os rumores ofereçam um pouco mais de informação.

Característica típica dos Sonos

Trueplay

Possibilidade de usar o par de barras de som Ray como surround

O Sonos Ray provavelmente oferecerá muitas das mesmas características que você encontrará nos alto-falantes Sonos existentes, incluindo compatibilidade com mais de 100 serviços de transmissão de música, Rádio Sonos e, é claro, a capacidade de trabalhar de forma independente ou dentro de um grupo de alto-falantes Sonos existentes.

A beleza das barras de som Sonos é que elas melhoram o áudio de sua TV, mas quando você não está usando-as para isso, elas fazem uma excelente adição a um sistema Sonos como um alto-falante autônomo. Você também pode enviar áudio de TV para todos os outros alto-falantes Sonos em sua casa quando estiver usando a barra de som para TV.

De acordo com rumores, você também poderá usar duas barras de som Sonos Ray como alto-falantes surround para outra barra de som Sonos, como o Sono Beam Gen 2 ou o Sonos Arc. É alegado que o par de barras de som Sonos Ray seria capaz de receber e tocar áudio surround Dolby Atmos quando usado nesta configuração, mas quando usado como uma barra de som por si só, ele só suporta Dolby Digital, diferenciando-o do Beam Gen 2 e do Arc.

Outras características são rumores que incluem Trueplay - o que faria sentido - assim como algo chamado "diálogo cristalino" para programas de TV e filmes. Há um recurso de Melhoria da Fala no Sonos Beam Gen 1 e Gen 2, e no Sonos Arc, então esperaríamos que este recurso se referisse a isso.

Enquanto não se espera que o Raio tenha o Google Assistant ou o Amazon Alexa integrado como o Beam Gen 1, Beam Gen 2 e Arc, espera-se que ele apóie ser controlado por outro falante inteligente, seja Sonos como o Sonos One, ou um terceiro como o Echo.

Aqui está tudo o que temos ouvido até agora sobre Sonos Ray.

@SnoopyTech publicou uma série de imagens da barra de som Sonos Ray, mostrando o dispositivo na íntegra.

O Sonos Ray apareceu no varejista colombiano KTronix. Desde então, ele foi removido, mas alguns detalhes foram revelados.

A Verge publicou um relatório confirmando a existência de uma barra de som orçamentária da Sonos, incluindo preço e data de liberação.

