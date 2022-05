Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos está alegadamente desenvolvendo uma barra de som "barata" ou acessível que custa menos de $250. Agora, mais detalhes sobre este dispositivo vieram à tona.

Como foi visto pela primeira vez no The Verge, uma listagem de varejo agora removida na loja colombiana KTronix revelou que a barra de som do orçamento da Sonos será chamada de Sonos Ray. Ele será mais compacto que o Sono Beam Gen 2 de 25 polegadas, medindo apenas 22 polegadas de comprimento. (Também será ligeiramente mais alto e mais fino.) As imagens mostram que o Sonos Ray só aceitará a entrada de áudio ótico. Não há suporte para HDMI ou Dolby Atmos ou mesmo microfones para controles de voz a bordo da barra de som.

Mas talvez seja por isso que será mais barato.

A barra de som oferece um par de tweeters e woofers cada um, e virá com alguns recursos Sonos. Por exemplo, ela terá calibração Trueplay, que usará seu telefone ou tablet para ajustar a sintonia do som ao seu quarto. Ele também terá "diálogo cristalino" para filmes e programas de TV, assim como suporte de assistente de voz para que você possa usar outro alto-falante inteligente para controlar o Raio Sonos. O Verge disse que a barra de som também pode ser usada para som surround quando ligada a outros alto-falantes Sonos.

Atualmente, espera-se que o Sonos Ray seja lançado por volta de junho de 2022. O preço colombiano é de cerca de US$323, mas o preço americano deve ser inferior a US$250.

Escrito por Maggie Tillman.