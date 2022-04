Sonos se une à Matéria, mas apoio ainda não garantido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos aderiu silenciosamente à Connectivity Standards Alliance, que é a coalizão responsável pelo desenvolvimento do padrão de casa inteligente, Matter.

A Matter é um protocolo de interoperabilidade sem fio que está em funcionamento desde 2019 e já inclui empresas como Apple, Google, Amazon, Samsung e Zigbee.

O objetivo da Matter é tornar-se um protocolo de interoperabilidade com modelos de dados padrão que garantam que os dispositivos domésticos inteligentes possam funcionar em diferentes ecossistemas, como uma campainha de Ninho funcionando tão perfeitamente com um Amazon Echo Show como uma campainha de porta anelar, por exemplo.

Embora a Sonos ainda não tenha se comprometido a adotar o padrão Matter, a notícia de que ela tem olhos nele é boa para a casa inteligente e os fãs da Sonos esperam que seus alto-falantes Sonos eventualmente funcionem perfeitamente com outros dispositivos domésticos inteligentes que eles têm em sua casa.

O Sonos sempre foi bom em suportar várias tecnologias, com seus alto-falantes inteligentes oferecendo tanto o Google Assistant quanto os assistentes de voz do Amazon Alexa, ao mesmo tempo em que também suporta o Apple AirPlay 2, por exemplo, por isso não é surpreendente que ele esteja de olho na Matter.

O porta-voz do Sonos, Joani Brink, disse ao The Verge: "A Sonos sempre esteve focada em dar aos clientes a possibilidade de escolha. Como uma plataforma aberta com uma ampla gama de parceiros, a Sonos está empenhada em assegurar que nossos produtos se integrem perfeitamente com outros produtos domésticos inteligentes.

"Nossa adesão à Connectivity Standards Alliance nos permite aprender sobre padrões emergentes e também avaliar se eles proporcionam verdadeira interoperabilidade no nível da plataforma ou do sistema operacional, que consideramos vital para os consumidores e a concorrência".

Brink acrescentou em uma declaração de acompanhamento ao The Verge: "Nosso envolvimento ativo com a matéria está em um estágio inicial e esperamos aprender e avaliar de forma construtiva".

Por enquanto, parece que a Sonos está mantendo suas opções em aberto e certificando-se de que está pronta para adotar o protocolo Matter se conseguir o que está se propondo, mas ainda não está totalmente saltando para o vagão.

Escrito por Britta O'Boyle.