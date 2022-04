Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos pode anunciar uma nova barra de som, que tem o nome de código Fury e é conhecida como modelo S36, mas ficará abaixo da viga de $449 e do porta-estandarte $899 Arc, de acordo com um novo relatório.

Em uma licitação para competir com Vizio e outros concorrentes de baixo custo, espera-se que a Sonos revele um produto por cerca de $249, de acordo com The Verge. Ele poderia até ser lançado em 7 de junho. Quando chegar, será oferecido tanto em preto como em branco. Será mais compacto que o Sonos Beam, mas terá menos motoristas e omitirá Dolby Atmos. No entanto, terá som ambiente Dolby Digital.

Também não terá microfones embutidos para a funcionalidade de assistente de voz, então Sonos provavelmente lançará esta barra de som para TV e música sem os smarts ou oomph. Pode até mesmo não haver uma porta HDMI neste produto.

Você ainda pode fazer dele um sistema 5.1 se você possuir outros alto-falantes Sonos compatíveis, entretanto. Na verdade, a Sonos espera que você o emparelhe com o Sonos Arc de alta qualidade. Ele até aparentemente criou uma montagem na parede que permitirá que o Fury seja montado verticalmente. Ele também pode ser montado na orientação horizontal padrão. Tenha em mente que a Sonos não anunciou oficialmente o Fury, e esse nome sem dúvida mudará antes de ser oficialmente lançado.

Finalmente, The Verge disse que há outros produtos que continuam em desenvolvimento na Sonos, incluindo um subwoofer menor e mais barato e fones de ouvido sem fio.

