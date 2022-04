Como ouvir a rádio BBC no Sonos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é fã da BBC Radio, a única maneira de ouvir as estações do Reino Unido em seu smartphone é através do site da BBC Sounds, ou do aplicativo BBC Sounds Android ou iOS.

Enquanto a BBC Radio já esteve disponível através do TuneIn, o suporte foi removido em 2019. Para os alto-falantes domésticos do Google, os usuários das estações BBC podem ser ouvidos via Chromecast ou sua voz, enquanto os usuários do Amazon Echo podem usar a habilidade da BBC Alexa para acessar as estações de rádio BBC.

Os alto-falantes Sonos mantiveram o suporte para as estações de rádio BBC via TuneIn um pouco mais, mas esse suporte não é mais com a BBC Sounds agora o único caminho a seguir. Não se preocupe, porém. A BBC Sounds está disponível nos alto-falantes Sonos após ter sido adicionada no final de 2021.

Aqui, como adicionar a BBC Sounds e ouvir a BBC Radio em seu sistema de som Sonos.

Sonos é compatível com mais de 100 serviços musicais, sendo a BBC Sounds um deles, como mencionamos. É super fácil adicionar um serviço de música aos alto-falantes Sonos e quanto mais serviços você adicionar, melhor será sua experiência.

Você encontrará todas as estações de rádio da BBC, podcasts e mixagens de música na BBC Sounds. Você pode ouvir ao vivo todas as estações de rádio da BBC, pôr em dia ou ouvir seus programas favoritos da BBC, continuar ouvindo onde parou em qualquer dispositivo e usar a seção My Sounds para ver os últimos episódios de seus programas favoritos.

Talvez você seja recebido com um pop up quando abrir seu aplicativo Sonos para uma maneira rápida de adicionar sons da BBC ao seu sistema. Se você vir o pop up aparecer, toque em 'Adicionar ao Sonos' e então toque em 'Adicionar ao Sonos' novamente e siga as instruções 7-15 abaixo.

Se o BBC Sounds não aparecer para você, siga estes passos:

Abra o aplicativo Sonos Toque na engrenagem de ajuste no canto inferior direito Toque em Serviços e Voz Desça para 'Adicionar um serviço'. Desça até ver os sons da BBC a partir da lista Toque em 'Adicionar aos Sonos'. Toque em 'Conectar à BBC Sounds'. Toque em 'Autorizar' para permitir que a Sonos utilize sua conta da BBC Sounds Você será redirecionado para a página da conta na BBC Toque em 'Continuar'. Entre com sua conta na BBC, ou inscreva-se se você não tiver uma Toque em 'Abrir' para voltar ao aplicativo Sonos uma vez que você tenha entrado Digite um nome para sua conta BBC - isto só será usado se outra conta BBC for adicionada à Sonos Toque em "Concluído". É isso aí!

Sonos tem muitas características, uma das quais é a capacidade de definir alarmes. Você pode optar por colocar um alarme em um alto-falante específico, ou em um grupo de alto-falantes e você pode escolher com que música, podcast, playlist ou carrilhão você quer ser acordado.

Embora você não possa escolher um programa específico da BBC Radio para acordá-lo pela manhã, você pode escolher sua estação favorita da BBC Radio para acordá-lo - será apenas ao vivo e não um programa de recuperação.

Abra o aplicativo Sonos Toque em Configurações no canto inferior direito Sistema Tap on Desça até ver Alarmes Toque em 'Adicionar Alarme'. Escolha a hora que você quer acordar Escolha qual ou quais alto-falantes você quer que o alarme passe Então você vai querer tocar na seção de Música A partir daqui, desça para a BBC Sounds Então você vai querer ouvir ao vivo Selecione qual estação de rádio da BBC você quer vir para acordá-lo pela manhã

Temos muitas dicas e truques Sonos em nosso recurso separado, então se você quiser tirar o máximo proveito de seus alto-falantes Sonos, recomendamos ir até lá.

