O alto-falante Bluetooth Sonos Roam SL oferece portabilidade a um preço mais baixo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos anunciou uma versão sem microfone de seu alto- falante Bluetooth super portátil no Sonos Roam SL.

Oferecendo um design quase idêntico (menos o botão do microfone) e quase todos os mesmos recursos do excelente Sonos Roam , o Roam SL abandona o microfone e chega a um preço mais barato - semelhante ao que o Sonos One SL oferece em comparação com o Sonos Um .

A falta de microfone significa que você não terá recursos de voz do Google Assistant e Amazon Alexa , ajuste automático de Trueplay ou o recurso Sonos Sound Swap lançado no Roam, mas o Roam SL ainda alternará automaticamente entre Wi-Fi e Bluetooth e se conectará ao resto do seu sistema Sonos.

Oferecendo uma resistência à água e poeira IP67 como o Sonos Roam original, o Roam SL pode lidar com o ar livre sem problemas, seja no jardim, na piscina ou na praia. Se você já possui um Sonos Roam, pode emparelhar em estéreo um Roam SL ou outro Roam SL, e também fornecerá todos os recursos usuais do Sonos quando conectado ao Wi-Fi, como compatibilidade com mais de 100 serviços de streaming de música .

Em termos de qualidade de som, o Sonos Roam SL oferece os mesmos componentes internos que o Sonos Roam, que soa excelente para seu tamanho, por isso também esperamos grandes coisas do Roam SL.

O Sonos Roam SL estará disponível para encomenda a partir de 15 de março por £ 159 no Reino Unido. Ele pode ser encomendado no Sonos.com a partir de 1º de março de 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.