Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Sonos pode estar planejando apresentar um irmãozinho mais acessível para seu Sub de terceira geração.

Um Redditor notou recentemente menções de um "Sub Mini" no aplicativo móvel da Sonos, levando a crer que a Sonos pode anunciar um subwoofer em miniatura em breve. A Sonos até descreveu o Sub Mini como um "subwoofer menor e cilíndrico" quando comparado ao Sub maior e mais quadrado.

Lembre-se de que o Sonos Sub é vendido atualmente por US $ 750 nos Estados Unidos. Em nossa análise do subwoofer , dissemos que ele tem um som ótimo e oferece muitos graves.

O Sub é para aqueles que ficam felizes em aumentar os níveis e querem uma quantidade de ruído alucinante. Não é para todos, nem é necessário para todos, mas o Sub é certamente um alto-falante que tem tudo a ver com som e é um excelente complemento para o sistema Sonos, se você puder pagá-lo.

Presumivelmente, o Sub Mini será muito mais barato do que o Sub. Mas provavelmente ainda custará uma quantia considerável, visto que a Sonos é uma marca de alto-falantes premium.

Para ver os melhores alto-falantes, barras de som e subwoofers Sonos, todos já disponíveis para compra, consulte o guia do Pocket-lint: