(Pocket-lint) - Sonos anunciou uma atualização para seu aplicativo S2 que trará uma série de recursos, incluindo suporte para decodificação DTS Digital Surround e um modo de economia de bateria para Roam and Move.

A capacidade de decodificar DTS Digital Surround - que deve oferecer aos usuários uma experiência mais imersiva ao ouvir discos Blu-Ray e consoles de jogos - será suportada pelo Sonos Arc , Beam (Gen 2) , Beam (Gen 1), Playbar, Playbase e Amp . Os usuários verão um emblema aparecer na tela Reproduzindo Agora quando o conteúdo DTS Digital Surround estiver sendo reproduzido.

A atualização também traz um modo de economia de bateria para os alto-falantes portáteis Sonos Move e Sonos Roam. Habilitado por meio do aplicativo Sonos S2, o modo de economia de bateria fará com que os dois alto-falantes sejam desligados automaticamente após 30 minutos de inatividade. Você precisará ligar os alto-falantes novamente por meio dos botões liga / desliga quando o modo de economia de bateria estiver ativado.

Por último, mas não menos importante, a atualização do Sonos S2 verá Configurações de EQ na tela Reproduzindo Agora para usuários de iOS, permitindo que você ajuste facilmente agudos, graves e sonoridade muito mais facilmente do que antes. Para acessar as configurações de EQ na tela Reproduzindo Agora, você precisa tocar na barra deslizante de volume e pressionar o botão de configurações no lado direito. O suporte para Android estará disponível em breve.

Sonos também disse que o suporte para Amazon Music Ultra HD e Dolby Atmos Music também estará disponível em breve.

Para verificar se o aplicativo Sonos S2 está atualizado ou para baixar a versão mais recente: Abra o aplicativo Sonos S2> Configurações> Sistema> Atualizações do sistema> Verificar atualizações. Você também pode ler nossas dicas e truques Sonos para mais recursos já disponíveis.