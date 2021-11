Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a Sonos está desenvolvendo seu próprio assistente de voz. Agora, novas evidências - na forma de strings de código e ícones dentro do aplicativo Sonos - sugerem que a empresa está preparando um assistente "Controle de voz Sonos" que ajuda com a reprodução e controle de dispositivo e aparentemente funciona bem com Alexa.

Como notado pela primeira vez pelo protocolo, o usuário do Reddit u / michary encontrou um código no aplicativo Sonos que parece mostrar comandos de voz para o Controle de voz Sonos. Os usuários serão capazes de iniciar e controlar a reprodução e o volume da música, alterar quais alto-falantes usar e verificar a bateria de dispositivos Sonos portáteis.

Este mesmo usuário do Reddit também desenterrou imagens do ícone do Sonos Voice Control. É uma versão de um balão de fala - que lembra muito o ícone do Amazon Alexa. Curiosamente, as imagens também indicam que você poderá ter o assistente da Sonos ativado junto com o Amazon Alexa - mas não o Google Assistant.

Veja por si mesmo:

É importante notar que, em agosto, houve outro vazamento no Reddit sobre o assistente do Controle de Voz Sonos. Basicamente, a Sonos enviou uma pesquisa pedindo feedback sobre um assistente interno que responde a "Hey Sonos". Na época, foi relatado que a Sonos poderia oferecer o assistente ao lado de Alexa e Google Assistant.

Acredita-se que a Sonos tenha começado a desenvolver seu próprio assistente já em 2019 - ou, quando comprou a Snips, com sede em Paris , um assistente de voz baseado em privacidade.