Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos anunciou uma segunda geração de sua barra de som compacta - Beam - em setembro de 2021. O modelo mais recente oferece algumas diferenças em comparação com a barra de som Beam original, lançada em 2018, embora nem todas sejam no nível da superfície.

Se você está se perguntando como o 2021 Sonos Beam se compara ao modelo de primeira geração, e qual você deve comprar, você está no lugar certo.

Aqui estão as diferenças entre o Sonos Beam (2ª geração) e o Sonos Beam (1ª geração).

Dimensões

Arquitetura de som

Opções de cores

Recursos do Sonos

Há muitas coisas que permanecem iguais entre o Sonos Beam (2ª geração) e o Sonos Beam (1ª geração), incluindo o tamanho geral do dispositivo, as opções de cores preto e branco e a arquitetura de som acústico.

Você encontrará cinco amplificadores classe D, quatro midwoofers elípticos, três radiadores passivos e um tweeter central nas duas barras de som Sonos Beam, bem como um conjunto de microfones de campo distante.

Ambos os modelos também possuem controles de toque capacitivos na parte superior, o mesmo design geral - com um ajuste - e muitos dos mesmos recursos Sonos, incluindo Trueplay para ajuste, a capacidade de agrupar com outros alto -falantes Sonos e compatibilidade com mais de 100 serviços de música.

Ambos funcionam com Google Assistant e Amazon Alexa , ambos têm suporte para AirPlay 2 e medem 651 x 100 x 69 mm e pesam 2,8 kg.

Embora haja muitas coisas que permanecem iguais entre as duas barras de som Sonos Beam, existem algumas diferenças importantes também - como seria de se esperar.

A segunda geração do Sonos Beam tem um processador mais poderoso e mais rápido, o que lhe permite apresentar várias melhorias em outros lugares.

Uma das melhorias que vem com o processador atualizado são melhores matrizes de alto-falantes na segunda geração do Beam.

O novo Beam tem cinco matrizes de alto-falantes em vez dos três encontrados no Beam original. As duas novas matrizes de alto-falantes são dedicadas a informações de surround e altura, e técnicas psicoacústicas baseadas em tempo e frequência são aplicadas para distinguir entre o nível de ouvido e o nível superior.

Isso permite que a segunda geração do Beam ofereça Dolby Atmos virtual, apesar de oferecer a mesma arquitetura de som acústico do Beam original, que não oferece suporte ao Atmos.

A segunda geração do Sonos Beam possui HDMI eARC, enquanto o modelo da primeira geração suporta apenas HDMI ARC.

A compatibilidade HDMI eARC deve permitir uma experiência de som mais rica, envolvente e de alta definição, de acordo com a Sonos.

A grade do alto-falante na segunda geração do Sonos Beam é feita de policarbonato, combinando com a do Sonos Arc maior.

O Sonos Beam original tem um acabamento material macio que é mais difícil de limpar.

squirrel_3727226

A segunda geração do Sonos Beam estará disponível a partir de 5 de outubro e custa £ 449 no Reino Unido, $ 449 nos EUA e € 499 na Europa.

A primeira geração do Sonos Beam é um pouco mais barata, custando £ 399 no Reino Unido e US $ 399 nos Estados Unidos. Você pode achar que é mais barato em outro lugar quando o modelo de segunda geração chegar.

Não há grandes diferenças entre o Sonos Beam de segunda geração e o Sonos Beam original, mas há o suficiente para tornar o modelo mais recente a melhor opção no papel.

Muitos dos mesmos recursos são oferecidos - como compatibilidade de serviço de música, multiroom e Trueplay - e o design é basicamente o mesmo, exceto por uma nova grade, mas a segunda geração do Sonos Beam oferece suporte para Dolby Atmos virtual e suporte HDMI eARC.

O modelo mais novo é um pouco mais caro, então, se você não está muito preocupado com o suporte do Dolby Atmos, pode ser atraído pelo modelo mais antigo para economizar alguns centavos.

Melhores alto-falantes para jogadores de PC 2021: Todo o som e iluminação RGB de que você poderia precisar Por Adrian Willings · 14 Setembro 2021