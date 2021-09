Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos apresentou uma nova versão de sua barra de som Beam com suporte para Dolby Atmos , um novo processador e uma grade atualizada.

A segunda geração da barra de som Beam apresenta a mesma arquitetura acústica do modelo da primeira geração, o que significa que você encontrará cinco amplificadores digitais Classe-D, quatro mid-woofers elípticos, um tweeter e três radiadores passivos, mas tem uma CPU mais rápida e matrizes de alto-falantes aprimoradas.

De acordo com a Sonos, há cinco conjuntos de alto-falantes na nova barra de som Beam em comparação com os três do original, com os dois extras dedicados às informações de surround e altura, aplicando técnicas psicoacústicas baseadas em tempo e frequência para distinguir entre o nível do ouvido e a parte superior áudio. Isso resulta na capacidade do Beam de oferecer suporte a Dolby Atmos.

Vale a pena mencionar que o suporte Dolby Atmos é virtual apenas no novo Beam, pois não há alto-falantes com aumento de volume, como o Sonos Arc maior tem. Sua grade de policarbonato atualizada combina com a do Arc, porém, afastando-se do material que cobre o Beam original.

Junto com o processador mais poderoso, phased array aprimorado e grade atualizada, o novo Sonos Beam também tem compatibilidade HDMI eARC. Por outro lado, as dimensões, especificações e recursos como TruePlay , compatibilidade com mais de 100 serviços de música e o resto dos recursos que os alto-falantes Sonos oferecem são os mesmos do Beam original.

A segunda geração do Beam oferecerá suporte para Amazon Music Ultra HD, que chega ainda este ano, assim como Dolby Atmos Music.

O novo Sonos Beam custará £ 449 no Reino Unido e $ 449 nos EUA. Estará disponível a partir de 5 de outubro e vem nas opções de cores preto e branco.