(Pocket-lint) - Os proprietários do Sonos Arc e / ou do novo Sonos Beam (Gen 2) poderão transmitir música Dolby Atmos antes do final de 2021.

A Sonos confirmou que irá adicionar suporte para streaming de música Dolby Atmos, além de faixas Ultra HD via Amazon Music "ainda este ano". A plataforma também ganhará suporte para decodificação de DTS Digital Surround Sound - algo muito solicitado pela comunidade AV.

Não há nenhuma palavra ainda sobre se a marca também adicionará suporte para áudio espacial da Apple com Dolby Atmos em breve.

Ainda assim, este é um primeiro passo vital para trazer gravações Dolby Atmos apenas de áudio para alto-falantes Sonos compatíveis. Isso foi falado durante o lançamento do Arc em maio de 2020, então um recurso bem-vindo com certeza.

Atualmente, além de faixas de áudio espacial selecionadas no Apple Music, o Amazon Music é o único serviço que adota totalmente o Dolby Atmos. Ele está disponível como parte de uma assinatura do Amazon Music HD, que agora está disponível sem custo extra para todos os assinantes do Amazon Music Unlimited.

Amazon Music Unlimited custa £ 7,99 / $ 7,99 por mês (ou £ 79 / $ 79 por ano). Os assinantes pela primeira vez podem experimentar o serviço gratuitamente por três meses (como parte de uma oferta por tempo limitado).

No momento, a música Dolby Atmos através da Amazon Music só pode ser ouvida através do alto-falante do Echo Studio.