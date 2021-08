Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos se destacou no campo dos alto-falantes inteligentes ao oferecer a opção de Alexa e Google Assistant da Amazon em vez de apenas um, e relatórios recentes sugerem que ela pode expandir ainda mais essa escolha.

Reportado pela primeira vez no Reddit e localizado por Voicebot.ai ( via Slashgear ), Sonos disse ter enviado uma pesquisa de consumidor pedindo feedback sobre um assistente interno que responderia ao comando "Hey Sonos".

Diz-se que o assistente "Sonos Voice Control" seria capaz de controlar coisas como agrupamento de alto-falantes, reprodução e controles de volume, enquanto também encontraria música para tocar. Ele também alegou ficar ao lado de Alexa em vez de substituir o assistente da Amazon, e seria projetado para processamento offline.

O último ponto é importante, pois se o assistente do Sonos funcionasse sem uma conexão com a internet - algo que o Alexa e o Google Assistant exigem - poderia significar que funcionaria no Sonos Roam e no Sonos Move quando eles estivessem no modo Bluetooth.

A pesquisa da Sonos sugere que o processamento local pode ser mais rápido e os exemplos de comandos que podem ser suportados pelo assistente interno incluem pausar, pular e agrupar alto-falantes, além de encontrar playlists, estações de rádio e outras músicas.

Também é sugerido na pesquisa que o Controle de Voz da Sonos lidaria com a reprodução de música, enquanto assistentes terceirizados como Alexa e Google Assistant continuariam a lidar com outras solicitações, como como está o tempo.

Por enquanto, nada é oficial, mas com certeza estaremos de olho neste espaço.

