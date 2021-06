Como desligar os controles de toque nos alto-falantes Sonos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Muitos dos alto-falantes mais recentes da Sonos oferecem controles de toque capacitivos, permitindo que você ajuste fisicamente o volume, pule faixas e pause ou reproduza faixas, em vez de ter que usar o aplicativo Sonos.

Os controles de toque são ótimos para conveniência, mas para aqueles que têm filhos mais novos ou quaisquer animais de estimação que gostam de andar sobre aparadores - estamos olhando para vocês, gatos - os controles de toque podem ser mais um obstáculo do que uma ajuda às vezes.

Para aqueles que descobrem que sua música é interrompida pela criança que acha que os controles do alto-falante são mais divertidos do que qualquer brinquedo, ou pelo gato que os usa como estrutura de escalada, nós ajudamos você.

Veja como desligar os controles de toque do Sonos One , Sonos Five, Sonos Arc, Sonos Beam e Sonos Move .

Siga estas etapas para desligar os controles de toque nos alto-falantes Sonos One, Sonos Five, Sonos Arc , Sonos Beam, Sonos One SL e Sonos Move.

Abra o aplicativo Sonos Toque na engrenagem de configurações no canto inferior direito Toque no sistema Toque na sala com o alto-falante Sonos para o qual deseja desligar os controles de toque Role para baixo até ver a seção Hardware Desative os controles de toque Repita para cada alto-falante

É isso. Os controles de toque nos alto-falantes para os quais você segue as etapas acima serão desativados, então você precisará usar o aplicativo Sonos para controlá-los ou usar o Google Assistant ou Alexa , se os tiver configurado.

Escrito por Britta O'Boyle.