Sonos e Ikea anunciam oficialmente o alto-falante Symfonisk Picture Frame

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sonos e Ikea anunciaram oficialmente o produto mais recente em sua linha Symfonisk colaborativa - o alto-falante Wi-Fi Picture Frame .

Como o nome sugere, o novo alto-falante é um porta-retrato - ou melhor, uma peça de arte de parede - que apresenta um alto-falante Sonos escondido atrás da frente. O alto-falante Wi-Fi Symfonisk Picture Frame se conectará a um sistema Sonos existente e oferecerá todos os recursos que vêm com os alto-falantes Sonos , assim como o alto-falante Wi-Fi Symfonisk Table Lamp e o alto-falante Symfonisk Bookshelf Wi-Fi .

O alto-falante Picture Frame Wi-Fi vem com uma opção de moldura preta ou branca, mas haverá uma escolha de frentes intercambiáveis para permitir que se misture com a decoração da sua casa, com as frentes apenas ligando e desligando.

Também pode ser pendurado horizontalmente ou verticalmente, bem como encostado a uma parede no chão e como os outros produtos Symfonisk, e há pés de borracha incluídos para reduzir a vibração se você optar por colocá-lo na parede. Outros recursos úteis incluem um conector de saída de energia, junto com várias lacunas na estrutura em vários locais para o fio de energia.

O alto-falante Wi-Fi Symfonisk Picture Frame vem com um cabo de alimentação de 3,5 metros e há uma cavidade na parte traseira do alto-falante Wi-Fi Picture Frame para permitir que você enrole o cabo extra fora do caminho.

Você pode emparelhar duas caixas de som Picture Frame Wi-Fi para usar como surround com uma barra de som Sonos Beam ou Sonos Arc , e é compatível com até 100 serviços de streaming, ao mesmo tempo que oferece suporte para AirPlay 2 .

O Altifalante Wi-Fi Sonos Ikea Symfonisk Picture Frame estará disponível a partir de 15 de julho de 2021 por £ 179 no Reino Unido ou € 179 na Europa. As frentes intercambiáveis custarão £ 17 ou € 17.

Escrito por Britta O'Boyle.