(Pocket-lint) - A Sonos confirmou em abril que estava trabalhando com a Ikea novamente em um novo produto Symfonisk e, embora tenhamos visto alguns detalhes surgirem desde a revelação da mídia social, o último é um pouco mais substancial.

A Ikea parece ter divulgado o "porta-retratos Symfonisk com alto-falante Wi-Fi" em seu próprio site, dando-nos algumas boas informações sobre o que podemos esperar. A página já foi removida, mas The Verge publicou algumas imagens do site da Ikea, junto com os detalhes fornecidos na página do produto.

Parece que o porta-retratos Symfonisk - que, sem surpresa, dando o nome e a colaboração, também funciona como um alto-falante Wi-Fi da Sonos - não será um porta-retratos no qual você pode colocar suas próprias fotos.

Em vez disso, parece que será uma impressão que virá em opções de cores preto e cinza e branco e cinza e, presumivelmente, apresentará um material especialmente projetado para permitir a passagem do som. A marca Ikea and Sonos fica na lateral da moldura com base nas fotos.

De acordo com os detalhes no site da Ikea , o quadro mede 22 polegadas de altura, 16 polegadas de largura e 2 polegadas de profundidade. Também foi dito que ele suportará Apple AirPlay 2 , par estéreo e você será capaz de configurar dois dos quadros de imagem Symfonisk como surround para uma barra de som Sonos Beam ou Sonos Arc , como você pode com os alto-falantes Symfonisk anteriores .

A lista da Ikea também revelou um preço de US $ 199 para o porta-retratos Symfonisk com alto-falante wi-fi.

Foi alegado que a Sonos e a Ikea também estão trabalhando em um alto-falante Wi-Fi com abajur Symfonisk redesenhado, mas nenhum detalhe adicional sobre isso foi revelado ainda. Há rumores de que veremos o lançamento oficial do porta-retratos Symfonisk com alto-falante Wi-Fi e abajur atualizado em 14 de junho.

Você pode ler todos os rumores em torno dos produtos em nosso artigo separado.

