(Pocket-lint) - Sonos e Ikea disseram que novos produtos Symfonisk estão chegando, e agora, graças a um vazamento do Reddit, parece que as duas empresas estão finalmente planejando um evento de imprensa virtual conjunto para este verão.

De acordo com o que parece ser um calendário de marketing interno da Ikea compartilhado com o Reddit (e descoberto por ExecutiveTraveller ), um "Evento de imprensa virtual Symfonisk" está supostamente programado para acontecer em 14 de junho de 2021. Lembre-se de um palestrante da estante de livros Symfonisk da Sonos-Ikea e um alto-falante para abajur Symfonisk foi colocado à venda em agosto de 2019. Atualmente, não há uma palavra oficial sobre que tipo de novos "produtos" Symfonisk podem ser lançados em 2021.

Dito isso, houve registros, vazamentos e teasers oficiais da FCC nas redes sociais. Por exemplo, de acordo com o The Verge , uma atualização do alto-falante do abajur é iminente e custará aproximadamente o mesmo que seu antecessor. Se for verdade, isso seria em torno de £ 150 no Reino Unido e US $ 179 nos EUA.

Uma peça de arte na parede com um alto-falante integrado - aparentemente com o codinome Titan - também foi comentada. Também se espera que seja acessível. O Pocket-lint está rastreando todos os rumores de produtos Symfonisk em um guia aqui . Não há muitos detalhes no momento, entretanto.

Escrito por Maggie Tillman.