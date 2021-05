Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos está lançando atualizações de software over-the-air, incluindo uma que adiciona uma nova capacidade ao Sonos Arc de US $ 799 .

A empresa agora permite que você ajuste o volume de altura do Dolby Atmos por meio de seu aplicativo móvel. Isso significa que você pode decidir o volume do canal aéreo em uma mixagem Dolby Atmos. Você pode diminuí-lo se achar que é muito predominante ou aumentá-lo se quiser ouvir mais do canal de altura. Anteriormente, o recurso Trueplay da Sonos escolhia automaticamente a preferência para você ao configurar o Arc.

Para acessar a nova opção de ajuste de volume de altura Dolby Atmos, vá até o ícone de engrenagem no aplicativo móvel Sonos> Sistema> Arco> Áudio de altura.

A outra atualização de software da Sonos não é exclusiva do Sonos Arc. Em vez disso, inclui algo para o Sonos Roam de US $ 170. O alto-falante foi lançado no mês passado, mas alguns críticos reclamaram sobre a vida útil da bateria quando o controle de voz do Google Assistente está ativado. Diz-se que a bateria dura 10 horas - uma hora a menos do que o Move - ou 10 dias quando em modo de hibernação. Esta é uma pequena superestimativa em nossa experiência.

Em nossa análise do alto-falante portátil , obtivemos cerca de oito horas e meia com a bateria recarregável quando o volume foi ajustado para 50 por cento. Bem, com a nova atualização de software da Sonos, o Roam agora deve ser capaz de obter as 10 horas completas, mesmo usando o controle de voz do Google.

Você pode obter as duas atualizações de software baixando a versão mais recente do aplicativo móvel Sonos para o seu telefone.

Escrito por Maggie Tillman.