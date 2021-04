Próximos alto-falantes Sonos Ikea Symfonisk: Qual é a história até agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos e a Ikea alegaram que novos produtos Symfonisk estão chegando, embora nenhuma das empresas tenha detalhado quais são esses produtos, ainda.

Felizmente, há uma série de rumores circulando que nos dão alguma indicação do que podemos esperar - embora os detalhes sejam um pouco escassos no momento.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre as próximas caixas de som Ikea Symfonisk da Sonos, atualmente consideradas uma renovação do abajur e "uma obra de arte com caixa de som integrada".

Verão de 2021?

Abajur - $ 179 / £ 150

Palestrante de arte de parede desconhecido

Um porta-voz da Sonos disse ao Pocket-lint: "A parceria [Sonos e Ikea] está mais forte do que nunca e estamos entusiasmados com os produtos em que estamos trabalhando juntos. Esperamos compartilhar mais quando chegar a hora certa."

Atualmente, não há informações sobre quando os "produtos" serão lançados, mas suspeitamos que será antes do final do verão, já que houve registros da FCC e teasers oficiais nas redes sociais.

O alto-falante de prateleira de livros e o alto-falante de abajur Symfonisk da Sonos Ikea Symfonisk foram colocados à venda em agosto de 2019, tendo sido anunciados no início do ano. Não seria surpreendente ver os novos produtos Symfonisk anunciados nos próximos meses, mas talvez não sejam colocados à venda até o verão. Nada está confirmado ainda.

Em termos de preço, de acordo com o The Verge , a atualização esperada para o alto-falante do abajur aparentemente custará aproximadamente o mesmo que seu antecessor. Se for verdade, isso seria em torno de £ 150 no Reino Unido e US $ 179 nos EUA.

A peça de arte de parede com alto-falante integrado - aparentemente com o codinome Titan - ainda não tem um preço divulgado. Espera-se que seja acessível e mais barato do que alternativas como Soundwall oferece, por exemplo.

Arte de parede com alto-falante: semelhante a outras artes de parede Ikea com tecnologia extra e cabo de alimentação

Atualização do alto-falante do abajur: Provavelmente internos atualizados

Apesar dos registros da FCC, não há muitos detalhes sobre ambos no momento, já que os manuais e as imagens dos produtos foram deixados de fora dos registros.

The Verge afirma ter visto uma imagem anterior da arte da parede com produto de alto-falante integrado, porém, e disse que este produto poderia "se parecer com qualquer uma das impressões de parede da Ikea, apenas com muito mais tecnologia do outro lado (e um cabo de alimentação saindo de o fundo)."

Atualmente não se sabe se a arte de parede com alto-falante integrado será uma obra de arte inteira, ou se o módulo de alto-falante poderia ser alojado em molduras diferentes, por exemplo. Um dos registros da FCC é para um "módulo sem fio", o que poderia sugerir o último, mas atualmente não está claro.

Em termos do alto-falante do abajur renovado que é esperado, não há muita informação atualmente conhecida sobre este produto. O modelo anterior tem o Sonos Play: 1 especificações sob o capô. Esperávamos uma atualização do hardware em termos de áudio e processador, talvez permitindo alguns dos recursos mais exigentes, como o Sonos Sound Swap que foi introduzido no Roam , por exemplo.

Não está claro se o design vai mudar, mas ajustes são provavelmente prováveis. Dado que se espera que seja o mesmo preço, é provável que ainda seja uma lâmpada grande, ao invés de uma oferta menor, embora menor seja ótimo de ver. Quem sabe, talvez seja menor, mas mais inteligente.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os próximos produtos Sonos Ikea Symfonisk.

The Verge relatou mais alguns detalhes sobre os alto-falantes Symfonisk da Sonos esperados. Dizia que um era um alto-falante de abajur renovado e o outro uma obra de arte com alto-falante integrado.

Janko Roettgers tuitou algumas descobertas extras dos arquivos da FCC. Ele confirmou que os registros revelaram um alto-falante e era consistente com o software Sonos de geração atual.

Ok, sim, é definitivamente um alto-falante Sonos. Acho que a empresa não queria que gente como @davezatz e eu examinássemos os arquivos, então provocou o produto no Instagram. https://t.co/JJvuQPLLL9 - Janko Roettgers (@ jank0) 6 de abril de 2021

A Sonos provocou em sua conta oficial do Instagram Stories que um novo produto Symfonisk estava chegando.

A empresa posteriormente confirmou à Pocket-lint que esse era o caso, com um porta-voz dizendo: "A parceria [Sonos e Ikea] está mais forte do que nunca e estamos entusiasmados com os produtos em que estamos trabalhando juntos. Estamos ansiosos para compartilhar mais quando chegar a hora certa. "

Adam Miarka tuitou uma imagem do abajur Sonos Ikea Symfonisk com $ 20 de desconto. Ele sugeriu que um alto-falante Symfonisk atualizado poderia estar chegando, pois é incomum para o intervalo ser descontado.

Novo Sonos Symfonisk em breve? Nunca vi estes à venda antes. pic.twitter.com/8VEaJFRAQA - Adam Miarka (@adammiarka) 30 de março de 2021

Escrito por Britta O'Boyle.