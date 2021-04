Sonos confirma que novo alto-falante Ikea Symfonisk está chegando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sonos e Ikea estão trabalhando em um novo dispositivo Symfonisk . Nenhuma das empresas confirmou o que é o dispositivo, mas ambas as empresas divulgaram um novo produto através de seus canais de mídia social.

A Pocket-lint também entrou em contato com a Sonos para confirmação e um porta-voz nos disse: "A parceria [Sonos e Ikea] está mais forte do que nunca e estamos entusiasmados com os produtos em que estamos trabalhando juntos. Esperamos compartilhar mais quando é a hora certa. "

Colocando lenha na fogueira, a Ikea e a Sonos solicitaram um processo FCC e, embora o manual, os detalhes operacionais e as imagens do produto não tenham sido disponibilizados no processo, sabemos que o produto atualmente se chama Ikea FHO-E1913 e é um " dispositivo wireless". Foi concedido no início de abril de 2021, sugerindo que um lançamento poderia ser iminente ou, pelo menos, nos próximos dois meses.

Com base no preenchimento, o rótulo da FCC pode ficar na parte superior, na parte de trás do dispositivo e o dispositivo pode ter uma forma quadrada como um cubo, mas o diagrama no preenchimento pode não se referir ao produto e ser apenas para informação finalidades dadas as imagens do produto foram ocultadas. Rumores sugeriram anteriormente que as duas empresas estão trabalhando em uma atualização para o Abajur Symfonisk - talvez um modelo menor? Também se falou de um Sonos Sub menor no passado.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Embora os detalhes sejam atualmente escassos, sabemos que um novo produto Sonos Ikea Symfonisk está chegando e dados os produtos anteriores resultantes dessas duas empresas trabalhando juntas, esperamos que seja um alto-falante que também tenha outra função, como a estante de livros e o abajur originais alto-falantes quando foram lançados em 2019.

Também esperamos que ele se integre totalmente ao sistema Sonos, oferecendo todos os recursos que outras caixas acústicas Sonos têm.

Escrito por Britta O'Boyle.