(Pocket-lint) - O Sonos Roam é o segundo alto-falante portátil Bluetooth da empresa de áudio multi-room, mas ao contrário do primeiro - Sonos Move - ele não tem um botão de alternância de Wi-Fi para Bluetooth. Em vez disso, há um botão próximo à porta de alimentação USB Tipo C que controla a alimentação do alto-falante e o emparelhamento.

O alto-falante é transferido automaticamente entre Wi-Fi e Bluetooth conforme você entra e sai de casa, mas se estiver se perguntando como colocá-lo no modo de emparelhamento Bluetooth e conectá-lo ao telefone em primeiro lugar, estamos aqui para ajuda.

Conectar o Sonos Roam ao telefone é muito simples, assim como a configuração geral do dispositivo é quando você o conecta ao sistema Sonos. Siga as etapas abaixo para colocar seu Sonos Roam em modo de emparelhamento:

Abra as configurações de Bluetooth no seu telefone Pressione o botão liga / desliga no Sonos Roam Uma luz LED branca começará a piscar acima do logotipo da Sonos quando estiver na vertical Quando você tiver uma luz branca sólida, pressione e segure o botão liga / desliga novamente Ouça o sinal sonoro e solte o botão liga / desliga A luz LED piscará em azul, indicando que está no modo de emparelhamento Bluetooth Selecione Sonos Roam na lista de configurações de Bluetooth em seu telefone

O Sonos Roam será listado em seus dispositivos Bluetooth no telefone e alternará automaticamente entre Wi-Fi e Bluetooth.

Escrito por Britta O'Boyle.