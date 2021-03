Sonos agora pode transmitir música em alta resolução de 24 bits do Qobuz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Qobuz é o primeiro serviço de streaming de música a oferecer áudio de alta resolução de 24 bits em alto-falantes Sonos.

Disponível através do aplicativo Sonos S2 , as faixas suportadas serão reproduzidas em até 48 kHz / 24 bits.

Qobuz tem mais de 70 milhões de faixas em alta resolução disponíveis em sua plataforma e está adicionando mais a cada vez. Também oferece downloads de música em alta resolução por meio da loja Qobuz.

Uma assinatura do Studio Premier custa £ 14,99 / $ 14,99 / € 19,99 por mês com acesso a faixas FLAC codificadas em qualidade de estúdio - até 192 kHz / 24 bits (embora o streaming do Sonos seja um pouco mais baixo, como acima).

Uma assinatura anual custa £ 149,99 / $ 149,99 / € 179,99, pago anualmente. Isso resulta em £ 12,49 / $ 12,49 por mês. Um período de teste gratuito também está disponível.

Uma assinatura do Studio Sublime também está disponível por £ 249,99 / $ 249,99 / € 249,99 por 12 meses, que inclui descontos em downloads de áudio de alta resolução.

"A Qobuz sempre se esforçou para tornar o áudio da mais alta qualidade acessível, à medida que as pessoas se interessam por um som melhor. Agora, nos dispositivos Sonos, estamos tornando mais fácil para milhões de pessoas experimentar as melhorias que o áudio de alta resolução pode trazer." disse o diretor administrativo da Qobuz US, Dan Mackta.

As opções de streaming de alta resolução do serviço agora estão disponíveis em dispositivos Sonos nos Estados Unidos, Reino Unido e vários países da Europa Central.

Escrito por Rik Henderson.