Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os alto-falantes Sonos têm alguns recursos excelentes - muitos dos quais você pode ler sobre em nossas dicas e truques do Sonos - mas o Sound Swap é um novo que foi lançado no segundo alto-falante portátil da empresa, o Sonos Roam .

Este recurso explica o que é Sonos Sound Swap, como funciona e em quais alto-falantes está disponível.

Troca de som é uma extensão de um dos outros recursos oferecidos em todos os alto-falantes Sonos que permite aos usuários trazer um alto-falante Sonos para um grupo existente pressionando e segurando o botão reproduzir / pausar na parte superior do alto-falante que deseja adicionar ao grupo.

Com o recurso Sound Swap, continuar segurando o botão play / pause seguindo a opção de agrupamento permite que os usuários enviem a música tocando no Sonos Roam para o alto-falante Sonos mais próximo em vez de agrupá-lo, transferindo a música do Roam para outro alto-falante, como o seu Sonos Five na sala de estar ou o Sonos One na cozinha.

O Sonos Sound Swap funciona quando o Sonos Roam está em Wi-Fi. Quando estiver em Wi-Fi e o botão reproduzir / pausar em Roam tiver sido pressionado e mantido, o alto-falante solicitará que outros alto-falantes Sonos em sua rede emitam um som de frequência ultrassônica.

Embora você não ouça a frequência ultrassônica com seus próprios ouvidos, o microfone integrado do Roam será capaz de detectar a frequência e determinar qual alto-falante Sonos está mais próximo e, portanto, para qual enviar o som com base na intensidade do sinal.

A música passará do Sonos Roam para o alto-falante mais próximo em segundos. É importante notar que não é possível trocar o conteúdo do home theater.

No momento, o recurso Sonos Sound Swap está disponível apenas no Sonos Roam, mas você pode trocar a música do Roam para a maioria dos outros alto-falantes do portfólio Sonos - veja abaixo para aqueles que não funcionam.

A Sonos não disse se o Sound Swap virá para outros alto-falantes Sonos - especificamente o Move, já que o recurso faz mais sentido para um alto-falante portátil do que os alto-falantes Sonos tradicionais.

Imaginaríamos que é possível que o Sound Swap chegue a outros alto-falantes por meio de uma atualização de software - e a Sonos é normalmente muito boa em melhorar seus alto-falantes com atualizações regulares - mas, por enquanto, o Sound Swap está apenas no Sonos Roam.

Se você tem um Sonos Roam e deseja usar o recurso Sound Swap para enviar música para outro de seus alto-falantes Sonos, há alguns com os quais o recurso não funciona.

Os seguintes dispositivos Sonos não são compatíveis com o Sonos Sound Swap:

Sonos Play: 3

Sonos Play: 1

Porto de Sonos

Sonos Connect

Sonos Connect: Amp

Sonos Boost

A Sonos disse que não é capaz de controlar os níveis de frequência dos alto-falantes passivos conectados à porta Sonos e, como exige o som da frequência ultrassônica para detectar o reprodutor mais próximo, a porta não é compatível.

A empresa também disse que o Play: 3, Play: 1. Connect and Connect: Amp não tem a potência de processamento necessária para Sound Swap. No entanto, é possível trocar para amplificador se estiver conectado ao Sonos por alto-falantes Sonance.

Escrito por Britta O'Boyle.