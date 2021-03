Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos realizará um evento na próxima terça -feira para revelar pelo menos um novo produto. Agora temos uma indicação decente do que é, graças a um grande vazamento pós-lançamento.

O Sonos Roam é um novo alto-falante portátil menor do que o Move e terá o preço supostamente de US $ 169 (£ 120).

Parece mais um alto-falante Bluetooth para viagens do que os produtos Sonos tradicionais, o que corresponde às imagens do convite para o evento que recebemos aqui na Pocket-lint.

The Verge afirma ter recebido detalhes e imagens de uma de suas fontes. Ele diz que o Roam totalmente à prova dágua mede 6,2 x 2,5 x 2,5 polegadas (157,4 x 63,5 x 63,5 mm) e pesa cerca de uma libra (0,45 kg).

Ele virá com um cabo USB na caixa, mas também funcionará com um dock de carregamento sem fio opcional (ao preço de US $ 49).

O alto-falante seguirá os esquemas de cores padrão da Sonos e, portanto, estará disponível em preto ou branco.

Em termos de conectividade Sonos, o Roam funcionará por Wi-Fi quando estiver em casa - como outras caixas de som da marca - e Bluetooth quando estiver fora de casa. A duração da bateria é de 10 horas.

A remessa, diz The Verge, começará em 20 de abril.

Não sabemos ainda se este será o único produto lançado na próxima semana, ou se os rumores de fones de ouvido Sonos também podem aparecer. Avisaremos você assim que o fizermos.

Escrito por Rik Henderson.