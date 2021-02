Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos enviou convites para um "evento especial" que acontecerá na terça-feira, 9 de março de 2021. O CEO da empresa, Patrick Spence, confirmou anteriormente que um novo produto estava no horizonte e seria revelado em março, mas uma data específica não foi informada no momento .

O convite não revela muito em termos do que a empresa pode revelar durante o evento especial, mostrando as costas de uma mulher com uma pequena mochila, aparentemente em uma caminhada ou caminhada de algum tipo.

Todos os rumores apontavam para o lançamento de fones de ouvido da Sonos, bem como um alto-falante bluetooth menor do que o atual Sonos Move . O convite também não confirma, embora sugira um produto que pode ser levado em movimento, o que significa que ambos ainda são anúncios plausíveis em março.

O evento especial da Sonos acontecerá às 13:00 PST, que são 21:00 GMT. Ele será transmitido ao vivo no Sonos.press para que você possa acompanhá-lo ao vivo quando o novo produto for anunciado.

Diz-se que os fones de ouvido ficam sobre as orelhas e vêm com vários recursos, incluindo USB Type-C, entrada de linha de 3,5 mm e cancelamento de ruído. O alto-falante Bluetooth deve ser menor e mais acessível do que o Move. Também se espera que tenha um formato diferente, com os documentos da FCC sugerindo cilíndrico.

Você pode ler tudo sobre o que achamos que será anunciado em nosso artigo separado . Também reunimos todos os rumores em torno dos fones de ouvido Sonos e os rumores em torno do novo alto-falante Bluetooth .

Escrito por Britta O'Boyle.