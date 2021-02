O que a Sonos vai lançar em março? Aqui está o que pensamos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos provocou os fãs com a confirmação de que lançará um novo produto no mês que vem - março de 2021 - mas até agora, não detalhou qual será o novo produto. Achamos que é justo, não é divertido saber tudo certo?

Os únicos detalhes dessa cenoura são que a empresa está "comprometida em lançar pelo menos dois produtos por ano", está "animada para apresentar seu mais novo produto no mês que vem", e planeja oferecer "serviços que aprimoram e diferenciam ainda mais a experiência do cliente" , ela permanece comprometida com a "inovação em nossos segmentos de produtos tradicionais" e "veremos inovação contínua".

Então, o que a Sonos vai lançar?

Existem alguns produtos nos quais a Sonos parece estar trabalhando que podem ser legitimamente lançados em março. Provavelmente há muito mais acontecendo a portas fechadas, mas já vimos alguns candidatos surgirem em rumores.

Um alto-falante Sonos com Bluetooth, Wi-Fi e dock de carregamento sem fio apareceu em um processo da FCC no início de fevereiro. O arquivamento sugere que o alto-falante será menor do que o Sonos Move e terá formato cíndrico - mas não revelou muito mais.

Um alto-falante Bluetooth Sonos menor que você pode colocar na bolsa e levar para o parque ou praia, mas que encaixaria no seu sistema Sonos quando você estiver em casa, seria incrível, especialmente se o preço for justo. O Move é um excelente alto-falante, mas é caro e, embora seja ótimo para o jardim, é pesado para carregar em qualquer outro lugar.

Os fones de ouvido da Sonos já estão circulando há algum tempo - desde o início de 2019. Foi originalmente alegado que eles apareceriam antes do final de 2020, mas até agora, os fones de ouvido da Sonos não existem fora dos rumores.

Uma patente muito detalhada ofereceu alguma ideia sobre o que os fones de ouvido Sonos poderiam oferecer se eles eventualmente aparecessem, e o CEO Patrick Spence disse ao Pocket-lint em uma entrevista em 2019 que se ele entrasse em uma categoria diferente, teria que estar conectado o sistema Sonos e oferecem algo único. "Não vamos apenas colocar uma bateria ou colocar nossa marca em algo. Queremos que ele seja conectado ao sistema e traga algo único para aquele espaço." Spence pode não ter confirmado que os fones de ouvido eram possíveis, mas também não foi negado.

Podemos ver os fones de ouvido sem fio da Sonos sendo um verdadeiro sucesso entre os fãs da Sonos e é uma categoria de produto que faria sentido para a Sonos expandir, mesmo que fosse contra uma concorrência feroz. Com o final de 2020 previamente sugerido para lançamento e uma patente com alguns detalhes sérios, certamente os fones de ouvido sem fio da Sonos não estão a um milhão de milhas de se tornarem realidade?

A Sonos lançou o Sonos Arc em junho de 2020 com o Google Assistant integrado e o Amazon Alexa . Em seguida, anunciou discretamente o Sonos Arc SL - um modelo sem os assistentes de voz por US $ 50 a menos - no início de dezembro de 2020. O Arc SL está disponível apenas nos Estados Unidos, porém, exclusivamente através da Costco.

Não ficaríamos surpresos em ver o Arc SL disponibilizado em outro lugar durante 2021, embora suspeitemos que este não é o produto a que Spence se referia quando disse "animado para apresentar seu mais novo produto". Embora uma opção do Arc no SL seja ótima, esperamos mais do que isso em março.

Então, o que estamos investindo no lançamento da Sonos em março? Com base no fato de que um novo alto-falante passou pela FCC - o que normalmente significa que o lançamento é iminente - apostaríamos em um alto-falante Sonos habilitado para Bluetooth menor, lançado em março.

Não estamos perdendo a esperança de que os fones de ouvido sem fio Sonos apareçam em algum momento, achamos que o momento para um mini-Move está no dinheiro.

Seria bem a tempo para o verão - quando espero que possamos todos conseguirmos deixar nossas casas - e se não, então ele ainda funcionará com o sistema Sonos em casa, então certamente é uma situação ganha-ganha. Agora, se pudesse ter um preço abaixo de £ 150, isso seria maravilhoso.

Naturalmente, perguntamos à Sonos quais eram seus planos futuros, ao que Tom Lodge, diretor de comunicações corporativas da Sonos disse: "Tudo o que posso dizer é que estamos entusiasmados para apresentar nosso mais novo produto no próximo mês - e entrarei em contato com mais detalhes em breve! "

Escrito por Britta O'Boyle.