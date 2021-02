Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos normalmente lança alguns produtos por ano. Em 2020, esta era a barra de som Sonos Arc , o Sonos Five atualizado e o Sonos Sub de terceira geração. Em 2021, rumores sugerem que poderemos ver outro alto - falante Bluetooth e possivelmente uma nova categoria de produto, como fones de ouvido.

Você pode ler todos os rumores em torno dos misteriosos fones de ouvido Sonos em nosso recurso separado , mas aqui estamos nos concentrando em tudo o que ouvimos sobre o próximo alto-falante Sonos.

Possivelmente 9 de março de 2021

Mais barato do que mover

O CEO da Sonos, Patrick Spence, disse em uma teleconferência sobre lucros em meados de fevereiro de 2021 que a empresa está se aproximando do lançamento de um novo produto, embora ele não tenha especificado o que era.

Spence disse: "Continuamos comprometidos com o lançamento de pelo menos dois novos produtos por ano e estamos bem encaminhados ao examinarmos nosso roteiro de produtos para o ano fiscal de 2021. Estamos empolgados em apresentar nosso mais novo produto no mês que vem. Fique ligado para os detalhes."

Um evento especial foi agendado para 9 de março, 21h GMT. Você pode ler como assistir em nosso artigo separado . Se não virmos o próximo alto-falante da Sonos em março, preveremos o horário de setembro / outubro, pois é normalmente quando a Sonos já lançou produtos no passado.

Em termos de preço, esperamos que o novo alto-falante Sonos Bluetooth seja, no mínimo, mais barato do que o Move, o que significa menos de £ 400 / $ 400. Esperamos vê-lo chegar sob o Sonos One - tornando-o acessível para alguns que podem não ter sido capazes de investir na Sonos antes - mas por enquanto, teremos que esperar para ver.

Número do modelo S27

Sonos Move Mini / Sonos Mini?

No momento, não há rumores sugerindo como o próximo alto-falante da Sonos será chamado. A empresa atualmente tem uma estratégia de nomenclatura bastante clara, embora ao contrário do próximo iPhone ou Samsung Galaxy S, os alto-falantes da Sonos usem nomes em vez de números sequenciais, tornando mais difícil prever modelos futuros.

O Sonos One e One SL são os menores alto-falantes Wi-Fi no portfólio, o Sonos Five o maior alto-falante Wi-Fi. Não há nada entre eles, a menos que você conte o Sonos Play descontinuado: 3. O Sonos Move é atualmente o único alto-falante Bluetooth e Wi-Fi, enquanto as barras de som são chamadas de Arc and Beam . Há também a Playbase - que é uma base sonora - e o Sonos Sub. Basicamente, tudo tem um nome único, então esperamos que isso continue com quaisquer novos produtos.

Como o Bluetooth foi mencionado no pedido da FCC para o próximo alto-falante Sonos, isso sugere que o alto-falante se enquadrará no Sonos Move, mas não está claro se o Move se tornará uma categoria por si só, como o Sonos Move One ou o Sonos Move Mini para uma caixa de som menor, por exemplo, ou se a próxima caixa de som terá um nome totalmente diferente não associado ao Move, como Sonos Mini ou Sonos Boom.

O alto-falante está listado na FCC como o número do modelo S27, o que, por enquanto, não nos deixa mais perto de prever um nome. Vale a pena mencionar que o Sonos Move original se chamava S17 quando apareceu na FCC e se for um alto-falante Bluetooth alimentado por bateria como o Move, mas menor, seria surpreendente ver o nome do Move não incorporado de alguma forma.

Cilíndrico

Menor que Mover

Mais portátil

Embora o registro da FCC sobre o próximo alto-falante Sonos não revele muito em termos de design, esperamos que siga características de design semelhantes ao portfólio atual da Sonos .

Esperávamos que houvesse algum tipo de controle capacitivo, orifícios muito pequenos formando a grade do alto-falante para uma aparência limpa e esperávamos que o preto fosse a principal opção de cor para começar. Se o branco não for uma opção no lançamento, não ficaríamos surpresos em vê-lo como uma opção em uma data posterior, embora também adoraríamos ver mais algumas cores - como o Sonos oferecido com sua coleção de edição limitada Sonos One Hay .

O arquivamento da FCC mostra uma etiqueta circular que aparentemente será "gravada a laser em torno do perímetro da superfície inferior do dispositivo", o que sugere que o alto-falante pode ter formato cilíndrico, como o UE Boom e Megaboom , em vez de oval como o Move, significando um novo fator de forma. O UE Boom 3 e o Megaboom 3 são à prova dágua, assim como o Move, então esperamos ver impermeabilização na próxima caixa de som Sonos também.

O documento que vazou também menciona um dock de carregamento sem fio que usa menos energia do que o Move atual, sugerindo que o próximo alto-falante é menor que o Move e, esperançosamente, mais leve para torná-lo mais portátil. Se fosse menor e mais leve, não precisaria da alça integrada do Move, então é provável que tenha uma aparência bem diferente.

Outros aspectos de design que esperaríamos ver em um alto-falante Bluetooth Sonos, no entanto, é uma chave de Wi-Fi para Bluetooth, permitindo aos usuários alternar entre os dois modos facilmente e um botão de emparelhamento.

Bluetooth, Wi-Fi 5

Bateria recarregável

Auto Trueplay, AirPlay 2

Recursos do sistema Sonos

Com base no relatório da FCC, o próximo alto-falante Sonos terá Bluetooth, bem como suporte para tecnologia Wi-Fi 5 (802.11ac), o que pode ajudar no desempenho quando esse alto-falante for usado como parte de um sistema Sonos. Para referência, o Sonos Move suporta Wi-Fi 4, embora ainda ofereça ótimo desempenho quando parte de nosso sistema Sonos , bem como um alto-falante Bluetooth.

Conforme mencionado anteriormente, o arquivamento da FCC também mostra um dock de carregamento sem fio que requer menos energia do que o atual Sonos Move. Isso sugere que o próximo alto-falante Sonos Bluetooth funcionará de maneira semelhante ao Move, permitindo que seja usado como um alto-falante Sonos típico quando em sua base e no modo Wi-Fi, mas apresenta uma bateria recarregável para permitir que você o leve com você para a praia ou o parque. Menos energia sugere que será uma bateria menor do que o Move de 11 horas.

A Sonos anunciou um Kit de Substituição de Bateria para o Move, entretanto, talvez o novo alto-falante ofereça uma maneira ainda mais fácil de trocar a bateria, permitindo que os usuários tenham uma bateria sobressalente com eles se estiverem longe de casa e não perto do dock de carregamento.

Nenhum outro recurso ou especificação foi mencionado em rumores ainda, então, por enquanto, não está claro se o próximo alto-falante Sonos Bluetooth terá Google Assistant e Amazon Alexa a bordo, como o Move, ou se eles oferecerão ajuste Auto Trueplay . Esperamos que seja o último, pois todos os alto-falantes Sonos oferecem ótimo som e o Auto Trueplay ajuda a conseguir isso com um dispositivo que não fica no mesmo lugar - como o Move.

Também esperamos ver o suporte do AirPlay 2, dado que todos os alto-falantes mais recentes da empresa oferecem isso, e sabemos que qualquer novo alto-falante Sonos terá todos os recursos que vêm com outros alto-falantes no sistema Sonos, como suporte para mais de 100 serviços de música, agrupamento e controle fáceis por meio de assistentes de voz como Google e Alexa, mesmo se o próprio alto-falante não tiver controle de voz integrado.

A Sonos enviou convites para um evento especial em 9 de março. O convite não revela muito, embora sugira que será um produto que pode ser levado em qualquer lugar, então talvez seja possível usar o alto-falante Bluetooth menor ou os fones de ouvido que apareceram vazando.

O CEO da Sonos, Patrick Spence, anunciou que sua empresa está se preparando para lançar um novo produto em março de 2021 durante uma chamada de lucros.

Um documento FCC da Sonos sugere que a empresa está trabalhando em outro alto-falante portátil com Bluetooth.

