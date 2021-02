Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CEO da Sonos, Patrick Spence, anunciou que sua empresa está se preparando para lançar um novo produto em março de 2021.

Durante uma teleconferência de resultados de 10 de fevereiro de 2021 , Spence confirmou que a Sonos está se aproximando do lançamento de um novo produto: "Continuamos comprometidos com o lançamento de pelo menos dois novos produtos por ano e estamos bem encaminhados enquanto olhamos para nosso roteiro de produto fiscal de 2021", ele disse (de acordo com uma transcrição via Procurando Alpha ). "Estamos ansiosos para apresentar nosso mais novo produto no próximo mês. Fique ligado para os detalhes."

Spence acrescentou durante a teleconferência de resultados da Sonos que sua empresa planeja "continuar a fornecer produtos inovadores que os clientes novos e existentes adoram, além de serviços que aprimoram e diferenciam ainda mais a experiência do cliente". Ele disse que a Sonos continua "comprometida em manter um foco implacável na inovação em nossos segmentos de produtos tradicionais e você verá inovação contínua".

Lembre-se de que um alto-falante portátil Sonos apareceu recentemente na FCC , o que geralmente indica um lançamento iminente. O dispositivo ainda a ser revelado, listado na FCC como número de modelo S27, é possivelmente cilíndrico em design e pode vir com um dock de carregamento sem fio. Ele oferece Bluetooth e Wi-Fi 5 (802.11ac) e aparentemente requer menos energia do que os alto-falantes Sonos existentes, como o Sonos Move.

Suspeitamos que o alto-falante poderia ser muito menor do que o Sonos Move, especialmente porque o Move pesa 6,6 libras e é muito maior do que a maioria dos alto-falantes portáteis disponíveis. Se for esse o caso, então talvez o novo alto-falante também tenha um preço mais atraente. O movimento custa $ 400.

Escrito por Maggie Tillman.