(Pocket-lint) - A Sonos anunciou um kit de substituição de bateria DIY para seu alto-falante portátil Move, lançado no final de 2019.

Quando o alto-falante Bluetooth foi anunciado, Sonos disse que a bateria do Move duraria cerca de três anos, ou 900 cargas, dependendo do que surgisse primeiro. Após este tempo, enquanto o Move ainda funcionaria, é claro, a bateria quando o alto-falante não estava em seu dock de carregamento ofereceria menos tempo entre as cargas.

O kit de substituição da bateria vem em Shadow Black e Lunar White - como o próprio alto-falante Move - e apresenta uma bateria nova, ferramentas para ajudá-lo a remover a bateria antiga, parafusos de substituição e instruções. Sonos diz que a bateria oferecerá até 11 horas por carga.

Embora a maioria dos proprietários do alto-falante Move provavelmente não precise comprar uma bateria de reposição já que o dispositivo não tem nem 18 meses, é bom ver a opção lá para aqueles que levam seu Move para qualquer lugar e talvez tenham visto a bateria vida diminuindo entre as cargas.

O Move é atualmente o único alto-falante portátil Bluetooth no portfólio da Sonos . Ele funciona como um alto-falante Bluetooth típico no modo Bluetooth e, quando conectado ao Wi-Fi, oferece todos os recursos normais do Sonos, bem como controle de voz integrado com opção de Google Assistant e Amazon Alexa . Ele também oferece Auto Trueplay, ajustando automaticamente o som ao ambiente, e também suporta Apple AirPlay 2 .

O kit de bateria Sonos Move custa US $ 69 nos EUA e está disponível no site da Sonos.

Escrito por Britta O'Boyle.