Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos lançou uma versão sem microfone do Sonos Arc, sua barra de som Dolby Atmos, na América do Norte.

A nova barra de som carrega a marca “SL” - igual aos alto-falantes Sonos One SL que também não possuem microfones. No entanto, enquanto esses alto-falantes não receberam redução de preço, esta versão do Arc é $ 50 mais barata do que o modelo regular. Ao contrário do Sonos Arc, que vem em preto, o Sonos Arc SL está disponível em uma cor “edição sombra” (que é basicamente quase preto). Não parece haver outras diferenças entre os dois.

Em nossa análise do Sonos Arc regular, nós o descrevemos como uma excelente barra de som Dolby Atmos - junto com o melhor - e tem todos os sinos e assobios do sistema multi-room da Sonos e muito mais. Você só precisa combiná-lo com um Dolby Atmos compatível com TV para obter o melhor desempenho.

Se você está lendo isso no Reino Unido e deseja colocar as mãos em um: Desculpe, sem dados. Ele deve estar disponível exclusivamente na Costco nos EUA e Canadá a partir de 2 de dezembro de 2020. O Android Central percebeu que já está sendo vendido na Costco e recentemente apareceu no Reddit.

Pelo que podemos dizer, o áudio e o hardware são todos iguais no Sonos Arc SL. É apenas cinza e não tem microfones integrados para comandos de voz Alexa e Google Assistant. Também custa $ 749, em vez de $ 799. Embora não seja uma grande economia, cada pequena ajuda, certo? Principalmente na época do Natal.

Escrito por Maggie Tillman.