(Pocket-lint) - A Sonos anunciou um programa de fidelidade que está disponível a partir de 10 de novembro de 2020, oferecendo aos clientes da Sonos de longa data até 30 por cento de desconto em um novo alto-falante.

O Programa de atualização da Sonos foi projetado para recompensar os usuários da Sonos com um desconto de atualização se eles tiverem um dispositivo Sonos elegível mais antigo, permitindo-lhes obter dinheiro se optarem por atualizar ou expandir seu sistema Sonos com algumas das caixas de som mais recentes da empresa, como a Sonos Arc e Sonos Move .

Não é um programa de troca, portanto, os usuários que se inscreverem ainda poderão continuar a usar seus alto-falantes mais antigos normalmente com qualquer alto-falante novo que adquirirem. O desconto do upgrade depende dos alto-falantes ou dispositivos Sonos que você possui e o programa oferece um desconto por produto elegível.

Os usuários com Connect: Amp (Gen 2), Connect (Gen 2), Play: 1, Play: 3, Play: 5 (Gen 2), Playbar ou Playbase terão um desconto de atualização de 15 por cento em qualquer produto Sonos .

Aqueles com um Connect: Amp (Gen 1), Connect (Gen 1) ou Play: 5 (Gen 1) terão um desconto de atualização de 30 por cento em qualquer produto Sonos.

Há também 30% de desconto no Sonos Boost para aqueles com uma ponte Sonos.

Para obter o desconto do Programa de atualização da Sonos, siga estas etapas:

Faça login em sua conta no Sonos.com Acesse a guia Upgrade Marque os alto-falantes que você deseja atualizar Selecione Upgrade Aceite os Termos e Condições Acesse a guia Ofertas em sua conta Toque na loja Escolha o alto-falante Sonos que deseja adicionar ao seu sistema Siga as etapas 2 a 5 para cada palestrante qualificado

O crédito de desconto de upgrade da Sonos não pode ser combinado com nenhuma outra promoção, desconto ou preço especial e não pode ser usado em cartões-presente, produtos recondicionados ou produtos de terceiros. No entanto, ele não expira, portanto, você pode usá-lo imediatamente ou no futuro.

Você pode ler nosso recurso Melhor alto-falante Sonos se estiver pensando em atualizar ou adicionar ao seu sistema Sonos, mas não tem certeza do que comprar.

Escrito por Britta O'Boyle.