(Pocket-lint) - A Sonos lançou o Sonos Radio HD, um nível de streaming de alta definição sem anúncios de seu serviço de streaming de rádio lançado em abril de 2020.

O Sonos Radio foi projetado para tornar a escuta de rádio mais fácil e melhor para os usuários Sonos, e a camada HD agora foi introduzida para oferecer aos usuários áudio de 16 bits com qualidade de CD com a capacidade de pular, repetir e não ter interrupções de anúncios.

Sonos Radio HD oferecerá estações com curadoria de artistas que não apenas entregam listas de reprodução, mas também entrevistas e comentários, com a primeira estação sendo a Rádio Storyteller de Dolly Parton e o primeiro programa sendo o Songteller Special.

A empresa disse que a estação irá evoluir continuamente com os sucessos de Parton, artistas favoritos e comentários sobre músicas e momentos ao longo de sua carreira. Existem cinco outras estações com curadoria de artistas programadas para o início de 2021.

O serviço de assinatura Radio HD - que estará disponível no aplicativo Sonos S2 e oferecerá um teste gratuito de 30 dias - também virá com outras estações originais para promover atenção plena, produtividade e relaxamento, incluindo The Inner Now, Chill Beats e Mellow Morning.

Haverá também explorações mais profundas em gêneros e cenas musicais, bem como sons de sono com seis estações de sono dedicadas, incluindo White Noise, Brown Noise, Pink Noise, Rain, Rainforest e Piano. Você será capaz de definir essas estações de sono para repetir, bem como definir um cronômetro para desligá-los.

O serviço Sonos Radio HD será lançado no Reino Unido e nos EUA inicialmente, antes de se expandir para outros países. Custará £ 7,99 por mês no Reino Unido e US $ 7,99 por mês nos EUA após o término do período de teste de 30 dias.

A Sonos também anunciou que está trazendo novas estações e conteúdo para a camada de rádio suportada por anúncios Sonos, enquanto expande a disponibilidade para mais cinco países, incluindo Dinamarca, Noruega, Suíça, Áustria e Bélgica, elevando o total para 16.

Escrito por Britta O'Boyle.