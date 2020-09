Sonos e Disney + team para Mandalorian tie-in

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sonos e Disney + juntaram forças - trocadilho intencional - para a estreia da segunda temporada de The Mandalorian, que chega em 30 de outubro.

A colaboração vem em uma tentativa de ajudar os fãs a experimentar um som melhor em casa e explorar as novas histórias da temporada, galáxias e trilha sonora original em som envolvente por meio das barras de som Sonos Arc ou Sonos Beam .

O Sonos Arc é a barra de som mais recente da empresa, oferecendo som 3D e suporte para Dolby Atmos , enquanto o Sonos Beam é um alto-falante inteligente que oferece ótimo som por conta própria, bem como em uma configuração de som surround 5.1.

Junto com o incentivo a uma melhor experiência de som, a equipe Sonos e Disney + vê aqueles que atualizam seu sistema de home theater com um Sonos Arc, Sonos Beam ou alguns conjuntos de alto-falantes Sonos entre 1º de outubro e 31 de outubro de 2020, recebendo seis meses de Disney + incluídos.

Além disso, a Sonos Radio verá uma nova estação com curadoria feita à mão chamada Things That Stuck, aparecendo no dia 30 de outubro do compositor da segunda temporada de The Mandalorian, Ludwig Göransson, apresentando centenas de canções que o influenciaram. A trilha sonora da segunda temporada de Mandalorian também estreará na estação com comentários exclusivos.

A segunda temporada de Mandalorian estreia em 30 de outubro de 2020 e é exclusiva para transmissão no Disney +.

Os seis meses de Disney + incluídos com conjuntos de alto-falantes Sonos Arc, Beam ou Sonos estão disponíveis apenas para novos assinantes Disney + nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda e Suécia.

Escrito por Britta O'Boyle.