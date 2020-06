Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sonos lançou uma nova versão de segunda geração de seu software de sistema, que traz alguns novos recursos para a mesa.

Estamos usando uma versão beta há algum tempo, para testar a barra de som Sonos Arc , por isso experimentamos algumas das mudanças.

Aqui está o nosso guia sobre as novidades do Sonos S2 e se você se beneficiará das adições.

O Sonos S2 (que se chama apenas Sonos ) é a versão mais recente do software do sistema que une todos os dispositivos Sonos. É uma grande atualização geracional, pois adiciona suporte ao Dolby Atmos (para o Sonos Arc) e a alguns outros novos recursos.

Ele foi construído a partir do zero com futuras atualizações e recursos em mente, como suporte para streaming de música Atmos de alta resolução e similares.

Se o seu sistema Sonos é composto por alto-falantes e dispositivos que não estão na lista herdada ( que você pode conferir aqui ), você pode atualizar para o novo aplicativo Sonos (para Sonos S2).

No entanto, você precisará fazer isso manualmente, pois o aplicativo atual do Sonos Controller será atualizado automaticamente para o Sonos S1, não para o S2.

Para fazer isso, basta baixar o aplicativo Sonos S2 na App Store aqui ou no Google Play aqui .

Exclua o aplicativo Sonos anterior do seu telefone ou tablet e abra o novo. Seu sistema deve atualizar automaticamente e todas as suas configurações e serviços devem ser transferidos.

Para obter o Sonos S2 para desktop, abra seu aplicativo de desktop atual no Mac ou Windows e pressione o botão de atualização que aparece. A nova versão será baixada e instalada.

Se você possui algum kit herdado, pode ser necessário separá-lo do equipamento Sonos mais recente para atualizá-lo para o Sonos S2. O kit herdado continuará a trabalhar no software do sistema Sonos S1 original.

Você também pode optar por manter todos os seus equipamentos Sonos no Sonos S1 (como foi renomeado), embora isso signifique que seus alto-falantes posteriores do Sonos não se beneficiarão de nenhum novo recurso e qualquer produto lançado após maio de 2020 não será compatível.

Estamos brincando com o novo software e esses são os novos aspectos que chegaram com ele.

A maior mudança é o suporte ao Dolby Atmos. Isso se aplica principalmente à barra de som Sonos Arc, que possui dois drivers de alto-falante que permitem canais de altura extra.

No momento, nenhum outro alto-falante da Sonos tem compatibilidade com Dolby Atmos, mas também indica que o novo software é capaz de suportar outras tecnologias de áudio de alta resolução / alta largura de banda que podem ser adicionadas no futuro.

Embora a versão mais recente do aplicativo seja semelhante à anterior, seu design foi refinado para uma aparência um pouco mais limpa e melhor navegação.

Certamente, achamos mais fácil deslizar pelo aplicativo e encontrar a música que queríamos.

A tela de reprodução também parece mais agradável, com uma estética mais limpa e mais robusta e botões maiores na tela. O logotipo do serviço de streaming - sua fonte - também é melhor exibido.

Embora não tenhamos testado isso por conta própria (só tínhamos um orador vinculado à versão beta), agora você pode salvar grupos de salas para não precisar selecionar manualmente quais salas adicionar a uma zona ou grupo a cada vez. . Você pode simplesmente configurá-lo pela primeira vez e pressionar um botão para transmitir para todos os dispositivos nessa seleção.

Com toda a honestidade, não há muitas mudanças mais significativas encontradas no aplicativo no momento - exceto a "melhor segurança" que é difícil de quantificar exatamente. No entanto, a plataforma mais recente foi melhor projetada para futuras atualizações. E, o fato de você poder usá-lo intuitivamente, porque é semelhante à última versão, é uma coisa boa. Quem quer aprender a usar um novo aplicativo apenas para usar um sistema de som existente?

Também é importante notar que, uma vez alternados todos os favoritos, serviços e configurações serão transferidos para o novo aplicativo. Portanto, a menos que você tenha designado um kit herdado, não há razão para não começar a desfrutar do Sonos S2.