Os novos Sonos Five e Sonos Sub sugerem uma grande atualização

Imagens e detalhes de um novo alto-falante do Sonos Five - substituindo o Sonos Play 5 - e um novo Sonos Sub surgiram, aumentando os rumores anteriores de uma nova barra de som do Sonos , supostamente chamada de Sonos Arc.

O novo Sonos Five parece um substituto para o Sonos Play 5 , com três woofers grandes, dois tweeters para lidar com os médios alto e médio e um tweeter único dedicado para proporcionar clareza.

A construção quadrada minimalista parece ser uma evolução do modelo anterior. De acordo com o winfuture.de que deu a notícia, você poderá usar o Sonos Five no modo estéreo, com esses tweeters angulares parecendo que foram projetados para criar mais largura.

Além disso, você poderá usar dois alto-falantes Sonos Five para criar um pacote estéreo. Este alto-falante foi ajustado por Giles Martin e será compatível com o aplicativo Sonos ou AirPlay 2 , além de aceitar uma entrada de 3,5 mm.

Com as imagens aparecendo em preto e branco, parece que o Sonos está aderindo às cores comprovadas.

Trazendo um pouco de carne para a faixa baixa, também haverá um novo Sonos Sub. Parece que o design é semelhante à versão anterior, mas há poucos detalhes sobre o que realmente mudou.

Não temos preços para os novos dispositivos Sonos - esperamos que sejam semelhantes aos modelos de saída -, mas o winfuture.de diz que eles serão anunciados em 6 de maio de 2020, quando saberemos mais.