Processos inacabados vazam para um novo Sonos Playbar 2

O Sonos passou por um momento um pouco complexo recentemente, com várias mensagens ficando um pouco confusas na mente das pessoas sobre o que o futuro reserva para os palestrantes legados. Felizmente, isso está relativamente esclarecido agora, com a atualização do software S2 , e parece que ele está voltando às questões de hardware.

Certas seções de sua linha de alto-falantes são bastante estáticas há algum tempo, inclusive a Sonos Playbar . Revimos pela primeira vez a barra de som gigante e o alto-falante com várias salas no início de 2013, e tem sido a escolha padrão para uma barra de som Sonos grande praticamente desde então.

Nos últimos tempos, o Sonos Beam chegou para atender às pessoas com um pouco menos de espaço e exigindo um pouco menos de força, e é um excelente alto-falante, mas o Playbar original está disponível o tempo todo. Agora, parece que haverá uma atualização, se houver vazamentos e possíveis renderizações de produtos inacabados, descobertos por Dave Zatz.

As renderizações mostram um novo Sonos Playbar com um design radicalmente simplificado que reduz significativamente a altura da barra, embora a largura da marca registrada permaneça impressionante no espaço.

No entanto, como são de baixa resolução, os renderizadores também são aparentemente incompletos - o que está acima tem uma notável falta de portas na parte traseira da barra de som, o que significa que não podemos confiar nas opções de conectividade.

Na ausência de uma folha de especificações, também estamos no escuro sobre como será o seu som real, embora haja algumas especulações de que ele poderia trazer Dolby Atmos para a mesa, dado o tamanho da barra.

Independentemente disso, se essas imagens forem precisas, parece que a venerável Playbar está recebendo uma grande atualização, e estamos animados para ver se isso será oficialmente confirmado em breve - Zatz cita a data de lançamento em 6 de maio, pelo que aparentemente não temos muito tempo. esperar.