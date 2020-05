Software de sistema Sonos S2 em 8 de junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sonos lançará sua próxima grande atualização de software em 8 de junho de 2020, antes de vários novos produtos serem lançados alguns dias depois.

O novo software, conhecido como Sonos S2, adicionará novos recursos à grande maioria dos dispositivos Sonos .

Ele trará suporte para formatos de áudio de alta resolução, incluindo Dolby Atmos , que está sendo introduzido na barra de som Sonos Arc como a primeira da empresa.

A interface do usuário exibirá um novo design para facilitar a localização de conteúdo. E haverá novas capacidades de personalização, incluindo a introdução de grupos de salas salvas.

Os três novos produtos da Sonos - Arc, Five e Sub Gen 3 - serão executados automaticamente no novo software. Outros dispositivos serão atualizados quando um usuário fizer o download da versão mais recente do aplicativo e seguir o guia de configuração.

Aqueles com dispositivos legados - como listados aqui - poderão continuar usando os alto-falantes no software Sonos mais antigo que eles executam atualmente. No entanto, eles precisam ser isolados e executados por conta própria, rede Sonos separada ou dispositivos mais novos precisam permanecer no software mais antigo sem acesso aos novos recursos.

Outros novos recursos chegarão ao software Sonos S2 a tempo.